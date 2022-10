Durante la stagione autunnale, a causa dei cambiamenti del clima, i capelli soffrono maggiormente. In questa fase, si può andare incontro a dei problemi di capelli da trattare con i giusti rimedi e soluzioni naturali. Qui sveliamo come fare e quali sono gli accorgimenti da prendere per la propria chioma.

Problemi di capelli in autunno

Nel periodo autunnale, complice le temperature e il cambio di stagione, i capelli cominciano ad avere delle difficoltà. In questa fase, si possono avere problemi di capelli che comportano una chioma maggiormente debole e un capello più stressato e fragile rispetto al solito. Durante questa fase, la chioma può subire qualche cambiamento.

Queste difficoltà affliggono moltissime persone, sia uomini che donne, sebbene queste ultime siano i soggetti che tendono a soffrirne in misura maggiore. i capelli seguono un ciclo e delle fasi, tra cui fase anagen quando cominciano a crescere per poi seguire la catagen, in cui si assiste a una involuzione per arrivare poi alla fase telogen che porta a una caduta del capello.

Il cuoio capelluto e la chioma indebolita, fragile, secca sono alcuni dei problemi di capelli a cui si va incontro in questo periodo dell’anno. Si possono anche arrivare a perdere fino a 100 capelli al giorno, ma nel caso fossero in misura maggiore, si rischia di andare incontro ad allarmismi entrando nel panico perché possono esserci dei segnali che è bene tenere d’occhio.

Un problema dovuto anche a una serie di fattori come l’ansia e lo stress che giocano un ruolo importante in questa fase, compresa la cattiva alimentazione. Seguire una dieta drastica o fai da te che non tiene conto dei vari nutrienti sicuramente porta ad affrontare un problema del genere e la caduta del capello.

Problemi di capelli in autunno: cosa fare

Per affrontare i problemi di capelli nel periodo autunnale che possono dipendere sia da cause riguardanti lo stile di vita che un periodo di forte ansia, è bene capire cosa bisogna fare per provare a irrobustirli e rafforzarli nel modo migliore. Si consiglia di adottare delle soluzioni che siano semplici, ma comunque efficaci al tempo stesso.

Dal momento che l’alimentazione gioca dei cattivi scherzi, perché non partire da una dieta che sia equilibrata e ben bilanciata ricca di tutti quei nutrienti come sali minerali e vitamine che fanno bene all’organismo apportando ciò di cui ha maggiormente bisogno. La frutta e la verdura, ma anche la carne bianca e il pesce rinnovano i bulbi piliferi che sono ricchi di vitamine.

Idratarsi è altrettanto fondamentale, così come consumare almeno due litri di acqua al giorno evitando anche il consumo di alcool e di alimenti grassi che danneggiano anche la chioma e non solo il fisico. Assumere anche un integratore o una lozione valida come Foltina Plus dona capelli più forti e sani.

Per contrastare i problemi di capelli si possono poi adottare delle buone abitudini quotidiane, come evitare di tenerli troppo a lungo legati dal momento che le mollette e le pinze rischiano di spezzarli e rovinarli. Si consiglia di tenerli sciolti evitando anche l’uso di piastre e phon, compreso le varie tinture che, a lungo andare, rovinano il capello.

Fare almeno una volta a settimana degli impacchi ricchi di sostanze nutritive che penetrino nel capello dandogli la giusta forza. L’impacco va tenuto a riposo sui capelli almeno per mezz’ora per poi risciacquare e applicare lo shampoo che sia specifico per i problemi di capelli. Le maschere nutrienti rinforzano il capello nel modo giusto.

Problemi di capelli in autunno: rimedio naturale

Per risolvere i problemi di capelli che possono causare alopecia o calvizie, si può ricorrere a un metodo particolarmente efficace, raccomandato da esperti e consumatori con risultati sicuri e costanti nel tempo. Si tratta di Foltina Plus, una lozione spray a base naturale e un prodotto professionale usato in molti centri e saloni di bellezza.

Un prodotto che usano sia uomini che donne che ravviva la chioma in modo che sia più forte e robusta. Nutre i bulbi piliferi e i follicoli soprattutto nelle zone maggiormente diradate. In poco tempo, è possibile ottenere risultati che siano concreti.

Un prodotto che usano sia uomini che donne che ravviva la chioma in modo che sia più forte e robusta. Nutre i bulbi piliferi e i follicoli soprattutto nelle zone maggiormente diradate. In poco tempo, è possibile ottenere risultati che siano concreti.

Non unge o sporca e si può portarlo sempre con sé in modo da usarlo in ogni occasione. Rafforza i capelli stimolando la circolazione sanguigna. Si compone di elementi naturali come arginina, un amminoacido che funge da vasodilatatrice favorendo una buona circolazione sanguigna; la serenoa che combatte la calvizie e il fieno greco che contiene fitoestrogeni, proteggendo la capigliatura e garantendo una chioma più folta e forte.

Foltina Plus si spruzza sul capello nelle zone più diradate con movimenti circolari lasciando che si assorba in profondità.

Originale ed esclusivo, non si ordina nei negozi o e-commerce, ma basta collegarsi al sito ufficiale del prodotto dove bisogna immettere i dati per attivare così la promozione di due confezioni a 49€ con pagamento tramite PayPal, la carta di credito o il contrassegno, quindi contanti al corriere alla consegna.