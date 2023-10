Primer viso: usi e applicazioni

Il primer viso dona un viso più uniforme e compatto come ottima base per il make up.

Quando si parla di make up sono davvero tanti i prodotti di cui è impossibile fare a meno e che contribuiscono a rendere il viso più omogeneo. Tra questi, non si può fare a meno del primer viso che è una buona base per il trucco. Scopriamo a cosa serve e come applicarlo in modo uniforme anche senza l’uso del fondotinta.

Primer viso

Un prodotto per il trucco che permette di donare una serie notevole di benefici al viso. Infatti, il primer viso è consigliato perché in grado di uniformare la pelle del volto in modo che sia maggiormente compatto. Corregge poi alcune discromie come le macchie o i pori dilatati o ancora zone del viso che appaiono troppo lucide.

Considerato anche una buona base per il make up dal momento che va a migliorare l’effetto e la durata del trucco nel tempo. Va scelto in base al proprio tipo di pelle in modo che si adatti nel modo migliore alla cute e all’epidermide. Basta leggere attentamente la lista sulla confezione puntando a prodotti che siano naturali privi di parabeni o silicone.

Il primer viso è considerato un elemento imprescindibile del make up da applicare prima del fondotinta. Aiuta a ridurre la produzione di sebo in eccesso prolungando la tenuta del trucco per tutta la giornata e rende anche la pelle maggiormente liscia e più bella da vedere e anche da sentire e toccare grazie a questo prodotto.

Un prodotto di make up del genere solitamente corrisponde a un’azione protettiva dei piccoli difetti del viso dal momento che cerca di minimizzare. Da un lato, infatti, cura e nasconde le imperfezioni, ma dall’altro consente di avere il trucco per buona parte del tempo.

Primer viso: come usarlo

Dopo aver conosciuto quali sono le basi del primer viso e la sua funzione per la pelle, è bene anche cercare di capire come usarlo nel modo migliore. Considerando che è una buona base del trucco, sarebbe utile, prima di tutto, fare una pulizia della pelle con un buon detergente e tonico eliminando ogni impurità.

In seguito del siero e la crema idratante per il contorno occhi, per poi passare al primer che rende l’incarnato uniforme. Si consiglia di usarlo anche senza il fondotinta dal momento che ha il compito di rendere la pelle maggiormente compatta dandole un aspetto diverso e maggiormente naturale. Si applica sia con l’uso dei polpastrelli, ma anche con un pennello che abbia le setole piatte.

Fondamentalmente un prodotto di make up come il primer si applica nella zona T che corrisponde all’area della fronte, del naso e del mento. Per gli occhi si consiglia un prodotto che sia specifico. È possibile applicarlo tutti i giorni dal momento che non ha effetti collaterali o controindicazioni poiché si basa su elementi naturali.

Al momento della scelta bisogna anche valutare che tipo di prodotto si sta cercando. Ci sono primer viso per pelli grasse o miste che variano anche a seconda del tipo di risultato e di benefici che si vogliono ottenere per la pelle.

Primer viso Amazon

Un prodotto di trucco disponibile con offerte e sconti imperdibili su Amazon dove cliccando la foto si visualizzano le caratteristiche. La classifica mostra i tre migliori primer viso a seconda del tipo di pelle tra i più utili ed efficaci.

1)Korff Cure make up

Un primer viso che funge da base per il make up. Una formula leggera in crema a base di retinolo e acido ialuronico indicata per ogni tipo di pelle. Lascia la pelle morbida e vellutata senza ungere. Un prodotto di qualità da applicare sul viso per attenuare le imperfezioni come le rughe.

2)Touch in sol primer liquido

Un primer nella formula liquida con olio di rosa damascena e acqua che aumenta l’idratazione dei pori. Un’essenza per il viso che dona una pelle sana e morbida. Molto rinfrescante e in grado di assorbirsi rapidamente. Gli ingredienti sono naturali per un trucco durevole.

3)Bionike Defence Color primer viso

In crema per pelle mista dall’effetto levigante che minimizza i pori donando una pelle omogenea e compatta. Una confezione va a migliorare la tenuta del trucco. Una linea che dona il giusto comfort. Si consiglia di applicarlo con le dita o con un pennello finché non si assorbe rapidamente.

