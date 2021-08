Il primer per la zona occhi permette al nostro make up di resistere alle alte temperature tipiche dell’estate, al sudore e al sebo prodotti dalla nostra pelle e agli agenti esterni più in generale. Insomma, con il primer occhi ombretti, matite ed eyeliner dureranno più a lungo.

Ne esistono di diversi tipi, da quelli bio a quelli opacizzanti, quelli riempitivi contro le piccole rughe che si formano attorno agli occhi fino anche a quelli perlati che illuminano lo sguardo. Come scegliere quindi quello più adatto alle nostre esigenze?

Come scegliere il primer occhi

Ormai non è più un segreto riservato solo agli inarrivabili make up artists delle star: il primer occhi ci permette di avere un make up più brillante e decisamente più duraturo.

Impossibile non averne uno nelle nostre trousse!

Come ogni tipo di cosmetico, anche questo deve essere scelto in base alle esigenze e al tipo di pelle, per evitare fastidiosi effetti antiestetici o peggio irritazioni o reazioni allergiche una volta applicato. Il consiglio quindi, è quello di controllare sempre l’INCI del prodotto, per togliersi ogni dubbio.

PuroBio

Il primer occhi di PuroBio è biologico, vegan e cruelty free e dichiara una formula al 100% naturale.

L’olio d’Oliva e il burro di Karitè donano a questo prodotto una texture cremosa e mantengono idratato il contorno occhi. La sua colorazione leggermente aranciata invece è ottima per nascondere le occhiaie ed uniformare l’incarnato.

Chanel

A colpire del primer occhi La Base Ombre à Paupières di Chanel, è la sua consistenza in gel che risulta essere fresca e leggera. Nella sua composizione troviamo polveri soft focus che hanno il compito di riempire le piccole rughe intorno agli occhi, e oli essenziali che levigano la zona, asciugandola.

Benefit Cosmetics

La formula del primer occhi Stay Don’t Stray di Benefit Cosmetics è arricchita con acido ialuronico e vitamine C ed E, che insieme vanno ad idratare la zona notoriamente molto delicata e aiutano anche a combattere i fastidiosi segni dell’invecchiamento.

Urban Decay

La particolarità dell’Eyeshadow Primer Potion di Urban Decay è nel suo colore universale che lo rende adatto a tutti i tipi di incarnato. Privo di parabeni e cruelty free, dispone di una tecnologia a base di polimeri che riempiono le imperfezioni e impediscono al make up di infilarsi tra le pieghe della palpebra.

Collistar

Il primer uniformante ed illuminante di Collistar è ideale tanto per la zona occhi quanto per il viso. Con la sua applicazione si andrà a creare un film che faciliterà l’applicazione de make up, ne prolungherà ovviamente la durata e renderà i colori davvero brillanti.

Neve Cosmetics

Il primer Rugiada per Make up di Neve Cosmetics ha più utilizzi: si può ovviamente applicare come base prima dell’ombretto e può anche essere unito ai pigmenti in polvere per ottenere ombretti a base cremosa o eyeliner. Ma il suo impiego più interessante riguarda le ciglia: la sua applicazione infatti permette di stendere il mascara in modo più uniforme.