Prime Video: i titoli in uscita a novembre 2022

Novembre sta per iniziare e Prime Video, servizio streaming di Amazon, ha in serbo tantissime sorprese per i suoi clienti. Stanno per uscire numerosi film, serie tv e documentari, da non perdere.

Prime Video: serie tv, show e anime in uscita a novembre

Anche a Novembre Prime Video, il servizio streaming di Amazon, ha in serbo per tutti i suoi iscritti una lunga lista di nuovi titoli di ogni genere. Sarà un mese ricco di intrattenimento per tutti i clienti della piattaforma, che trascorreranno delle serate rilassanti guardando ciò che desiderano e che rispecchia maggiormente i propri gusti. Sono tanti gli show e le serie tv in uscita a novembre, che arricchiranno ancora di più il catalogo di Prime Video.

Dall’attesissimo Prova Prova Sa Sa al ritorno di Celebrity Hundet – Caccia all’uomo, ci saranno tanti nuovi titoli da non perdere. Ecco la lista di show e serie tv che usciranno su Prime Video nel mese di novembre:

Prova Prova Sa Sa : il nuovo Comedy show Amazon Original è uno dei titoli più attesi del momento. Sarà disponibile a partire dal 2 novembre e sarà condotto da Frank Matano, con tanti comici pronti ad improvvisare e regalare risate e divertimento al pubblico;

: il nuovo Comedy show Amazon Original è uno dei titoli più attesi del momento. Sarà disponibile a partire dal 2 novembre e sarà condotto da Frank Matano, con tanti comici pronti ad improvvisare e regalare risate e divertimento al pubblico; El Presidente S2 : la serie Amazon Original che segue le vicende del FIFA GATE sarà disponibile con la sua seconda stagione a partire dal 4 novembre;

: la serie Amazon Original che segue le vicende del FIFA GATE sarà disponibile con la sua seconda stagione a partire dal 4 novembre; Savage X Fenty Show Vol.4 : il quarto volume di Savage X Fenty Show, il fashion show di Rihanna, particolarmente amato, sarà disponibile a partire dal 9 novembre;

: il quarto volume di Savage X Fenty Show, il fashion show di Rihanna, particolarmente amato, sarà disponibile a partire dal 9 novembre; Mammals : la serie britannica di genere comedy-drama, con James Corden e Sally Hawkins, sarà disponibile a partire da venerdì 11 novembre.

: la serie britannica di genere comedy-drama, con James Corden e Sally Hawkins, sarà disponibile a partire da venerdì 11 novembre. Celebrity Hunted – Caccia all’uomo S3: la terza attesissima stagione dello show sarà disponibile a partire dal 17 novembre. In questa nuova edizione il cast sarà composto da Luca Argentero e Cristina Marino, Salvatore Esposito e Marco D’Amore, Katia Follesa, Ciro Priello e Fabio Balsamo e Rkomi e Irama.

Prime Video: film e documentari in uscita a novembre

Nel mese di novembre usciranno anche nuovi film e documentari nel catalogo di Prime Video, tutti da non perdere. Scopriamo insieme i titoli in uscita:

My Policeman : l’attesissimo film ispirato al romanzo bestseller di Bethan Roberts, con Harry Style ed Emma Corrin nei panni dei protagonisti, sarà disponibile a partire dal 4 novembre;

: l’attesissimo film ispirato al romanzo bestseller di Bethan Roberts, con Harry Style ed Emma Corrin nei panni dei protagonisti, sarà disponibile a partire dal 4 novembre; Autumn Beat : il film diretto dallo scrittore, autore e sceneggiatore Antonio Dikele Distefano, sarà disponibile a partire dal 10 novembre;

: il film diretto dallo scrittore, autore e sceneggiatore Antonio Dikele Distefano, sarà disponibile a partire dal 10 novembre; La Caida : il nuovo film di Amazon Original, ispirato ad una storia vera, sarà disponibile a partire da venerdì 11 novembre;

: il nuovo film di Amazon Original, ispirato ad una storia vera, sarà disponibile a partire da venerdì 11 novembre; The People We Hate at the Wedding : la nuova commedia di Amazon, con Kristen Bell e Ben Platt, sarà disponibile a partire da venerdì 18 novembre;

: la nuova commedia di Amazon, con Kristen Bell e Ben Platt, sarà disponibile a partire da venerdì 18 novembre; Good Night Oppy: un altro film originale ispirato ad una storia vera, che sarà disponibile su Prime Video a partire dal 23 novembre.

Il catalogo di Amazon Prime Video è in continuo aggiornamento e potrebbe stupire con nuove uscite dell’ultimo minuto. Non resta che prepararsi ad una serata rilassante in compagnia di questi nuovi titoli.