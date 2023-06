Il Pride month 2023 è ufficialmente iniziato. La comunità LGBTQIA+ è prontissima a celebrare in tutto il mondo e a rendere giustizia ai propri diritti. Tanti i colori dell’arcobaleno e tante anche le iniziative fashion: molti brand di moda, infatti, si sono impegnati per rendere omaggio al Pride 2023, come? Attraverso la creazione di diverse capsule collection.

Pride 2023: la moda sostiene la comunità LGBT+ con le capsule collection fashion

Il Pride raccoglie e accoglie persone e realtà differenti. L’obiettivo della manifestazione è sempre la stessa: celebrare i diritti della comunità LGBTQIA+ e farlo con totale libertà di espressione, lontani da stereotipi e pregiudizi che da sempre investono le categorie considerate, appunto, “minori”.

Il simbolo del Pride 2023 è ancora una volta l’arcobaleno e per l’anno corrente anche la moda ha deciso di muoversi, promuovendo e realizzando capsule collection ad hoc per la causa.

Primo tra tutti c’è COS, che ha scelto di celebrare la cultura del Pride con una capsule collection per raccogliere fondi a favore delle associazioni benefiche LGBTQIA+.

Anche Levi’s è un grande sostenitore dei diritti delle persone della comunità e anche per il 2023 ha voluto celebrare il Pride. È nuova la campagna ispirazionale How do you show up?, che vede come protagoniste tante persone, tutte con una loro voce e un loro stile. Il brand vuole celebrare la forza, la creatività e la storia della comunità.

Quando si parla di moda, però, si parla ovviamente anche di alta moda. Versace, ad esempio, è un brand molto attento ai diritti celebrati dal Pride. Per quello del 2023 il noto marchio ha deciso di donare una percentuale delle vendite della Grecia Goddess Mini Bag (nella tonalità rosa cipria) alla Elton John AIDS Foundation. L’azione sarà valida per tutto il mese di giugno 2023.

Non poteva mancare Gucci in questa celebrazione del Pride 2023. Il noto brand italiano ha infatti lanciato (come accade da quasi dieci anni) la campagna Gucci CHIME, a sostegno della parità di genere. Per il 2023 sono stati aggiungi nuovi video, diretti dalla regista Shaemeen Obaid-Chinoy. I video in questione coinvolgono artisti, attivisti, organizzatori e sostenitori, tra cui spicca anche Salma Hayek, tra le tante.

Stella McCartney, invece, in occasione del Pride 2023 ha scelto di condividere la sua piattaforma social con stiliste, collaboratrici e amiche del brand, offrendo loro la grande possibilità di raccontarsi attraverso un outfit della maison: l’espressione libera di sé rimane essenziale.

Pride 2023: dalla bandana ai capi selezionati per celebrare la libertà in tutti i suoi colori

Faliero Sarti opta invece pe runa bandana made in Italy realizzata in cotone e in seta. “Rispetto“, questo è il nome dell’accessorio, diventato già un must have per la stagione estiva. Il messaggio della bandana di Sarti è chiarissimo: «Respect who you love», che implica inclusività amore e libertà di amare chi si vuole e come si vuole.

Dulcis in fundo, Vestiaire Collective ha scelto di proporre tutta una serie di capi selezionati e di accessori di seconda mano in stile “arcobaleno”. L’intento è quello di celebrare la libertà in tutte le sue forme e sfumature, proprio come i colori del rainbow, simbolo iconico del Pride.