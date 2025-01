Piumini da donna: i marchi e trend

I piumini da donna si trovano in vari modelli per trovare i gusti e le esigenze di tutti.

Le temperature invernali che giungeranno a Breve Spingono sicuramente a proteggersi dal freddo. Per poterlo fare un capo come i piumini è sicuramente indicato anche grazie ai tanti modelli e tendenze che si trovano in circolazione. Vediamo su quali puntare per indossare nella stagione fredda.

Piumini da donna

Con il freddo che sta per giungere, e che è già arrivato in alcune regioni, bisogna pensare a come vestirsi per avere meno freddo e quindi ricevere un po’ più di calore. A tal proposito, i piumini sono sicuramente il capo ideale da indossare nei mesi invernali per la morbidezza e protezione che sono in grado di dare.

Sebbene vi siano modelli per tutti i tipi di fisico e per tutte le tasche, bisogna dire che i modelli classici sono sicuramente considerati i più apprezzati. Solitamente sono con lunghezza ai fianchi dai colori neutri come il blu, il bianco oppure il beige.

Coloro che invece vogliono osare, e scegliere qualcosa di diverso possono puntare ai piumini imbottiti, da traforati. Ci sono poi anche modelli lucidi, in velluto, molto corti oppure lunghi quasi fino alla caviglia ancora super imbottiti.

Insieme a tutte queste tipologie, non mancano poi i modelli smanicati che sembrano quasi un gilet. Le tendenze infatti puntano a varie tipologie con colori, tessuti proprio per accontentare tutti.

Piuminida donna: tendenze

Per scegliere i piumini più adatti al proprio fisico e in grado anche di proteggere dal freddo, sono diversi i brand di tendenza che offrono prodotti e articoli sicuramente degni di attenzione. Alcuni marchi sono diventati dei veri propri punti di riferimento nel settore sebbene il prezzo possa far desistere in quanto molto alto.

Per esempio il marchio Moncler propone diversi tipi di piumini in velluto, corti o lunghi ma anche imbottiti. Sono presenti sul mercato con finish morbido, voluttuoso o anche molto elegante. Alcuni marchi come The North Face puntano a qualcosa di più sportivo, ma di tendenza.

Alcuni stilisti puntano a dei piumini molto lunghi quasi fino ai piedi in colori particolarmente accesi come il verde salvia. Ci sono poi dei modelli oversize da indossare con pantaloni altrettanto larghi. Chi è particolarmente freddolosa può invece puntare su dei piumini molto lunghi che arrivano quasi fino alle ginocchia spesso con cappuccio che è possibile staccare. I modelli corti della lunghezza fino ai fianchi sono quelli più gettonati anche perché indossabili per tutti i mesi invernali.

Nel caso degli smanicati forse è meglio optare per delle soluzioni diverse e più sportive.

Piuminida donna: ordine su Amazon

Per proteggersi dalle insidie invernali, questo capo è assolutamente indicato approfittando delle varie proposte del noto e-commerce che permette di vedere le caratteristiche semplicemente cliccando l’immagine. Qui i tre piumini maggiormente apprezzati e venduti tra i consumatori.

1)Amazon Essentials piumino leggero a maniche lunghe

Un capo in grado di resistere all’acqua. Molto confortevole ma con vestibilità aderente. In nylon ma foderato e trapuntato. Un piumino leggero, molto pieghevole in grado di donare il giusto comfort e calore. Indicato anche per le taglie forti. Un modello con cerniera.

2)Tony Backer piumino donna invernale

Un modello in stile casual indicato e adatto per varie occasioni. Ha un tessuto resistente e un look trapuntato per dare comfort. In poliestere. Indicato sia per la scuola che per il lavoro. Un modello con cappuccio e tasche che sono richiudibili, oltre a essere antivento.

3)blauer piumino camelia giubbino corto

Un giubbino corto, quindi fino a lunghezza vita, in poliestere. Il cappuccio è fisso con le tasche laterali e la chiusura a zip. Presenta una toppa con stemma laterale. Disponibile nel colore nero e indicato fino alla taglia XL.

Con questi modelli di piumini anche le migliori tendenze moda della stagione prossima.