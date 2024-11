Ecco come dare più volume alla labbra in pochi passaggi.

Volete dare più volume alle vostre labbra? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo infatti insieme come farlo in pochi e semplici passaggi.

Più volume alle labbra: l’idratazione

Quante di voi sognano di avere labbra più voluminose senza però dover ricorrere a interventi estetici, come ad esempio il filler per le labbra? La verità è che, grazie al make up, si possono rendere le labbra più piene e carnose in pochi e semplici passaggi. Prima però di procedere con il trucco, è essenziale che le nostre labbra siano ben idratate. Questi sono alcuni trucchetti per avere delle labbra super idratate:

Esfoliazione : per prima cosa è fondamentale fare uno scrub al fine di eliminare tutte le cellule morte e ottenere così una superficie liscia.

: per prima cosa è fondamentale fare uno scrub al fine di eliminare tutte le cellule morte e ottenere così una superficie liscia. Balsamo labbra: altra cosa essenziale è utilizzare un balsamo labbra idratante, che contenga elementi nutrienti come per esempio il burro di karité, l’olio di cocco e la vitamina E.

altra cosa essenziale è utilizzare un balsamo labbra idratante, che contenga elementi nutrienti come per esempio il burro di karité, l’olio di cocco e la vitamina E. Posa: una volta applicato il balsamo è bene aspettare qualche minuto prima di applicare il rossetto o il gloss, al fine che le labbra possano assorbire tutto il nutrimento.

una volta applicato il balsamo è bene aspettare qualche minuto prima di applicare il rossetto o il gloss, al fine che le labbra possano assorbire tutto il nutrimento. Non leccate o mordete le labbra : queste cattive abitudini possono rendere le labbra secche.

: queste cattive abitudini possono rendere le labbra secche. Bere tanta acqua: al fine di avere le labbra ben idratate è importante anche bere tanta acqua, il consiglio sono almeno due litri al giorno, oltre a seguire una sana alimentazione, ricca di vitamine, minerali e acidi grassi Omega 3.

Più volume alle labbra in pochi e semplici passaggi

Una volta che le nostre labbra sono belle idratate, possiamo passare all’applicazione del make up al fine di renderle più voluminose. Ecco i passaggi da seguire:

Primer : per valorizzare al meglio le labbra sottili è importante l’uso di un primer per far sì che la superficie della labbra sia liscia e compatta. Il primer è anche ottimo perché prolunga la durata della tenuta di rossetto e matita.

: per valorizzare al meglio le labbra sottili è importante l’uso di un primer per far sì che la superficie della labbra sia liscia e compatta. Il primer è anche ottimo perché prolunga la durata della tenuta di rossetto e matita. Base : dopo aver applicato il primer è il momento di mettere la base labbra, preferibilmente matte per uniformare le labbra.

: dopo aver applicato il primer è il momento di mettere la base labbra, preferibilmente matte per uniformare le labbra. Matita : per rendere le labbra sottili più voluminose la matita è essenziale. La matita è anche perfetta per correggere le piccole asimmetrie delle labbra. Il consiglio è quello di utilizzare una matita dura e ben temperata al fine di disegnare un tratto netto, preferibilmente di un colore più scuro rispetto a quello del rossetto che avete deciso di mettere. Questo farà in modo che la bocca abbia un effetto di tridimensionalità.

: per rendere le labbra sottili più voluminose la matita è essenziale. La matita è anche perfetta per correggere le piccole asimmetrie delle labbra. Il consiglio è quello di utilizzare una matita dura e ben temperata al fine di disegnare un tratto netto, preferibilmente di un colore più scuro rispetto a quello del rossetto che avete deciso di mettere. Questo farà in modo che la bocca abbia un effetto di tridimensionalità. Overlip: si tratta di una tecnica scelta spesso dalle celeb per aumentare il volume delle labbra. Il tutto consiste nel delineare con una matita il contorno labbra andando però oltre il bordo naturale, specialmente dove c’è l’arco di cupido.

Più volume alle labbra: il rossetto

L’ultimo passaggio per volumizzare le labbra è quello di applicare il rossetto. Per far apparire le labbra più voluminose i colori su cui puntare sono quelli chiari e luminosi, come per esempio il rosa, il pesca, il rosso accesso e tutte le tonalità nude. Si possono scegliere anche tonalità glitterate e metalliche, mentre sono da scartare i colori scuri. Infine applicare il gloss.