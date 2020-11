Oltre alle luci, gli addobbi e le luminarie che aiutano a decorare la casa in vista del Natale, non può mancare il giusto abbigliamento. Per vivere ancora di più l’atmosfera di questa festa, perché non indossare alcuni dei migliori pigiami natalizi che si trovano in commercio.

Vediamo quali acquistare.

Pigiami natalizi

Il Natale, si sa, è la festa della condivisione e della convivialità con momenti da trascorrere con la famiglia, giocando a tombola e divertendosi insieme. Per entrare ancora di più nel vivo dell’atmosfera e rendere questa festa magica, non può mancare un abbigliamento coordinato. Dai maglioni ai pantaloni, passando per i pigiami natalizi, si tratta di un capo che non può assolutamente mancare da indossare durante le festività.

Si tratta di pigiami molto comodi a tema natalizio e sono disponibili per tutta la famiglia, compreso anche i bambini. Sono capi che mettono d’accordo tutti e si arricchiscono di fantasie e colori vividi, ma anche divertenti che riguardano il mondo del Natale, quindi raffiguranti immagini di renne, elfi e tantissime altre creature magiche tipiche di questa festività.

Il colore rosso e Babbo Natale sono sicuramente i simboli di questa festa e, quindi, perché non celebrarli indossando i pigiami natalizi.

Dal modello due pezzi in cotone con maniche lunghe e pantaloni raffigurante Santa Claus adatto, non solo ai piccoli di casa, ma anche agli adulti, è sicuramente un pigiama da indossare per le feste.

Inoltre, i pigiami natalizi possono anche essere una ottima idea regalo per qualcuno della famiglia per indossarlo durante il riposo notturno attendendo il Natale e tutto ciò che è pronto a portare e donare. Scegliete un modello anche divertente e soprattutto che sia comodo per le vostre feste.

Pigiami natalizi: modelli

Sono diversi i modelli di pigiami natalizi da indossare durante questo periodo dell’anno. Si passa dalla versione due pezzi con il pantalone elasticizzato nel colore verde a righe sino a quello con stampa a quadri a cui abbinare una maglia dalle maniche lunghe che raffigura una renna o un elfo. Sono solo alcuni dei modelli che è possibile avere e comprare.

Si trovano pigiami dalle tonalità pop che ricordano e richiamano i personaggi più amati delle feste, molto comodo e confortevole anche grazie al binomio di cotone ed elastan.

Ci sono tipologie con stampe grafiche e immagini quali fiocchi di neve o alberi che si alternano ai colori tipici del periodo, ovvero il bianco, il rosso e il verde.

Dai pigiami lunghi passando per quelli corti, ma anche quelli aperti, sono varie le novità. Sono pigiami natalizi molto caldi e raffinati perfetti per riscaldare e donare tepore durante le lunghe notti invernali. Alcuni modelli sono a quadri con fantasia scozzese o tartan, mentre altri sono in micropile con stelle e tocchi dorati.

I pigiami natalizi raffigurano motivi tipici del periodo quali bastoncini di zucchero nei colori del rosso e del bianco passando per le stelle di Natale, i motivi far isle tipici della Norvegia, oppure i personaggi natalizi. Il tessuto è molto spesso, quale la flanella. Ognuno può scegliere il modello che maggiormente gli piace per essere alla moda, anche durante il Natale.

Pigiami natalizi Amazon

Per chi vuole entrare di più nell’atmosfera, ecco alcuni di questi capi che si possono trovare sul sito di Amazon approfittando di varie promozioni e sconti da non lasciarsi sfuggire e adatti anche per un regalo. Cliccando sulla foto si possono visualizzare alcuni di questi articoli con le promozioni relative a ogni singolo prodotto. Una breve classifica che trovate qui vi offre alcune delle migliori proposte tra i pigiami natalizi più apprezzati dagli utenti della nota piattaforma.

1)Pigiama uomo donna

Un capo molto morbido e confortevole realizzato in pile e flanella. Adatto per tutta la famiglia, compreso anche i bambini e gli animali domestici, quali cane e gatto. Ha un tocco molto morbido, quindi adatto per essere indossato d’inverno, anche grazie ai tessuti con cui è realizzato. Ha due tasche laterali pratiche e convenienti. Disponibile in vari colori: rosso, nero, grigio, ecc.

2)Doarah pigiama due pezzi donna

Un capo in due pezzi con maglia a girocollo e pantalone a righe elasticizzato in vita. Le decorazioni sono tipiche del Natale, con renne, cappello di Natale e presenta colori vivaci. Realizzato in poliestere ed elastan, quindi molto delicato sulla pelle. Molto resistente e tiene caldo. Ha una buona elasticità sia per quanto riguarda la maglia che il pantalone. Molto confortevole e potete anche tenerlo in casa durante la giornata di Natale. Disponibile nel colore nero, verde e rosso.

3)Sanmio pigiama famiglia

Un pigiama a tema natalizio indicato per tutta la famiglia, realizzato in pigiama trasparente e morbido. I pantaloni sono con elastico in vita e con design a quadri scozzese. Il maglione presenta un motivo con la renna dalle cui corna si diramano le luci natalizie e la scritta Merry Christmas. Oltre alle immagini con la renna, si trovano anche stampe con fiocco di neve e albero di Natale. Disponibile nel colore bianco rosso, grigio rosso e bianco nero. Il prodotto più venduto della categoria.

