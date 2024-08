Personaggi famosi e botox, c’è anche chi dice no. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Personaggi famosi e botox: c’è chi dice no

Il botox è uno dei trattamenti estetici che va per la maggiore tra i personaggi famosi, insieme al filler. Ma non tutte le star hanno deciso di ricorrere al botulino, c’è infatti chi ha detto no. Di chi si tratta? Scopriamolo ora insieme:

: l’attrice statunitense, indimenticabile protagonista, assieme a Richard Gere del film “Pretty Woman“, è contraria ai ritocchini anzi, in una intervista a Marie Claire Australia ha rivelato che una volta un dottore le aveva guardato le labbra chiedendole se voleva che le riempisse le rughe attorno alla bocca. Ecco cosa ha risposto l’attrice: “Sa quante bellissime storie ci sono dietro a questo sorriso? Quante risate? Quante meravigliose cene e incontri?”. Kate Winslet: l’attrice, assieme a Rachel Weisz ed Emma Thompson, ha fondato la lega britannica contro la chirurgia plastica. Nel corso di una intervista a Telegraph aveva detto che il lifting va contro la sua morale e contro i principi di ciò che considera bellezza naturale.

: anche lei si è detta contraria al botox, in quanto invecchiare non è una scelta e che non capisce perché uomini e donne ricorrano al botulino, perché comunque sia non li farà sembrano poi così giovani. Meryl Streep : anche Meryl ha scelto di essere naturale al 100%, niente botox, in quanto ha dichiarato che chi ricorre al botulino in pratica si congela la faccia.

: anche Meryl ha scelto di essere naturale al 100%, niente botox, in quanto ha dichiarato che chi ricorre al botulino in pratica si congela la faccia. Jamie Lee Curtis: l’attrice statunitense ha rivelato di aver provato i trattamenti estetici in passato e di essersene poi pentita.

Personaggi famosi e botox: c’è chi dice sì

Come abbiamo appena visto, ci sono diversi personaggi famosi che hanno scelto di non ricorrere al botox. In tanti però l’hanno fatto, come la cantante e attrice Selena Gomez, che ha recentemente rivelato di essere ricorsa al botulino. Su Instagram, un utente aveva accusato Selena di essersi cambiata i connotati utilizzando delle protesi troppo vistose al fine di riempirsi le guance. La Gomez ha voluto rispondere così all’utente: “ho fatto il botox”. Dopo poco il commento è stato cancellato, ma era già stato screenshottato da People. Fino a oggi molte trasformazioni fisiche della Gomez erano dovute al Lupus, una malattia autoimmune della quale la cantautrice soffre da alcuni anni. Questa volta invece ha voluto essere sincera con i suoi follower rivelando di essere ricorsa a un trattamento estetico.

Personaggi famosi e botox: e il filler?

Oltre al botox, il trattamento estetico più richiesto è il filler. Ma, che differenza c’è? Innanzitutto bisogna dire che il botox e il filler hanno principi di funzionamento diversi e vengono applicati in diverse aree del viso. Con il termine botox ci si riferisce alla tossina botulinica che ha la funzione di rilassare i muscoli. La zona indicata per questo trattamento è il terzo superiore del viso, ovvero le rughe perioculari, ovvero le zampe di gallina, e le rughe della fronte. Con il botulino i lineamenti del viso non vengono intaccati ma si avrà un aspetto più giovane, più disteso e rilassato. Il filler invece è un dispositivo medico a base di acido ialuronico la cui funzione è quella di riempire in tessuti molli del viso. Serve quindi per riempire le rughe del terzo medio e del terzo inferiore del viso ed è anche molto usato per volumizzare le labbra.