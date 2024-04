Come mai si parla tanto di Fedez e Sara Tommasi? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché tutti parlano di Fedez e Sara Tommasi?

Martedì 9 aprile 2024 è andata in onda l’attesissima intervista a Fedez da parte di Francesca Fagnani a “Belve”. Il rapper ha parlato di tante cose, dalla fine del matrimonio con Chiara Ferragni, dei suoi figli, del litigio con Luis Sal, e anche del tentato suicidio quando aveva 18 anni per via delle droghe che assumeva. Nel corso della lunga intervista, il rapper ha anche tirato in ballo Sara Tommasi. Ecco cosa ha detto Fedez: “Sara Tommasi tempo fa disse che ho il pis**** piccolo. Non so perché l’abbia detto, lei non ha mai visto il mio pis****.Forse non stava bene in quel periodo. La saluto.” Ma, come ha risposto la showgirl alle dichiarazioni di Fedez? Scopriamolo insieme.

Sara Tommasi risponde a Fedez

Come abbiamo appena visto, nel corso dell’intervista a “Belve” da parte di Francesca Fagnani, FedEz a un certo punto ha tirato in ballo Sara Tommasi, affermando che tempo fa la showgirl disse che lui ha il pene piccolo. Il rapper ci ha anche tenuto a precisare che la Tommasi non lo ha mai visto nudo. Sara Tommasi ci ha tenuto a rispondere al rapper, ammettendo che potrebbe aver detto realmente quelle parole ma che non era sua intenzione, poiché si trovava in un periodo in cui non stava bene. Soffriva infatti di bipolarismo. Ma ecco cosa ha detto nel dettaglio la showgirl umbra: “in merito alla puntata di ieri di Belve ci tengo a ricambiare il saluto e, soprattutto, l’abbraccio che Fedez mi ha inviato. Ha citato me in merito a un fatto, non particolarmente carino nei suoi confronti che lui, giustamente, ha attribuito a me. Ossia, ‘miei dichiarazioni’ riguardo la sua ‘impotenza’, diciamo così.” La Tommasi ci ha tenuto a precisare che, come detto anche dallo stesso Fedez, in quel momento non stava passando un bel periodo, anzi che era quasi incapace di intendere, a causa del grave bipolarismo di cui soffriva, oltre all’uso di droghe. Inoltre Sara Tommasi ha anche detto che spesso capitava che sui social qualcuno scrivesse per lei, anche se comunque non può esserne sicura. Infine Sara Tommasi ha voluto chiudere la questione con queste parole: “affermare ciò non è facile e sono consapevole di come potrei essere ancora oggi derisa. Ma non mi interessa.” La showgirl umbra ha anche aggiunto quanto per lei sia importante lanciare invece un messaggio, ovvero quello di non vergognarsi di questa patologia quando si presenta ma anzi di normalizzare che ciò possa appunto verificarsi. Infine la Tommasi dichiara quanto sia importante farsi aiutare, perché grazie a medici e ai familiari si possono affrontare i problemi sia psichiatrici che di dipendenza. La showgirl conclude mandando un abbraccio a Fedez.

