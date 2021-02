Siamo nel 1993 e Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, pubblica “Penso positivo”. Vuoi per il suo testo semplice ma efficace, vuoi per il suo ritmo coinvolgente, tutti la amano e diventa un pezzo di successo. Lo ha capito Fulminacci che l’ha scelta come cover da presentare a Sanremo 2021 con Valerio Lundini e Roy Paci.

Jovanotti, Penso positivo

Il pezzo di Jovanotti rappresenta a tutti gli effetti cosa significa essere ottimisti. Spesso si trasforma questa virtù in ingenuità, come se vedere il lato positivo implichi riconoscere solo quello. Abbracciare questa filosofia di vita non significa vedere solo il bene, ma vuol dire invece credere nella vittoria del bene sul male.

Il testo della canzone

Io penso positivo perché son vivo

Perché son vivo

Io penso positivo perché son vivo

E finche’ son vivo

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermarmi dal ragionare

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermare, fermare, fermare

Fermare quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Io penso positivo

Ma non vuol dire che non ci vedo

Io penso positivo…

In quanto credo!

Non credo nelle divise

Nè tanto meno negli abiti sacri

Che più di una volta furono

Pronti a benedire massacri

Non credo ai fraterni abbracci

Che si confondon con le catene

Io credo soltanto che

Tra il male e il bene

È più forte il bene

… bene, bene, bene, bene…

Io penso positivo perché son vivo

Perché son vivo

Io penso positivo perché son vivo

E finché son vivo

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermarmi dal ragionare

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermare, fermare, fermare

Fermare quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va…

Positivo

Uscire dal metro quadro

Dove ogni cosa sembra dovuta

Guardare dentro alle cose

C’è una realtà sconosciuta

Che chiede soltanto un modo

Per venir fuori a vedere le stelle

E vivere l’esperienze

Sulla mia pelle, sulla mia pelle

Io penso positivo perché son vivo

Perché son vivo

Io penso positivo perché son vivo

E finché son vivo

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermarmi dal ragionare

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermare, fermare, fermare

Fermare quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va…

Positivo

La storia la matematica

L’italiano la geometria

La musica la la musica, la fantasia

Io credo che a questo mondo

Esista solo una grande chiesa

Che passa da Che Guevara

E arriva fino a Madre Teresa

Passando da Malcom X attraverso

Gandhi e San Patrignano

Arriva da un prete in periferia

Che va avanti nonostante il Vaticano

Io penso positivo perché son vivo

Perché son vivo

Io penso positivo perché son vivo

E finché son vivo

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermarmi dal ragionare

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermare, fermare, fermare

Fermare quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va…

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va…

La storia la matematica

L’italiano la geometria

La musica la la musica, la fantasia

La storia la matematica

L’italiano la geometria

La musica la la musica

La fantasia