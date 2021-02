“Una pezza di Lundini” è diventato uno dei programmi più discussi per il suo stile anti comico. Una serie completamente diversa ideata dall’ autore e conduttore Valerio Lundini che ospita in ogni puntata nomi noti come Alessandro Borghi o il noto cantante indie Carl Brave.

Chi è Valerio Lundini

Valerio Lundini (Roma, 11 marzo 1986) è un comico e conduttore televisivo italiano. Il suo percorso scolastico comprende un diploma al liceo scientifico e una piccola parentesi alla facoltà di Giurisprudenza. Durante l’iter decide di cambiare strada e laurearsi quindi in lettere.

Appassionato d’arte si diploma anche alla Scuola Romana di Fumetti e inizia a creare piccoli spezzoni comici che lo rendono noto sul web. Si avvicina inoltre al già citato mondo delle strisce ma anche della radio e della televisione come autore di noti programmi di successo.

La carriera nel mondo di radio e tv

Si inserisce nel mondo dello spettacolo intraprendendo inizialmente un percorso a teatro. Il suo talento è subito chiaro a tutti e ottiene presto un posto nel dietro le quinte di alcuni programmi Rai.

Rispetto al mondo radiofonico è noto il suo lavoro di autore per “Programmone” e “610”, due acclamati progetti di Rai Radio 2. Sempre per la stessa emittente diventa autore e conduttore nel 2019 per la trasmissione “Battute?”.

Appare per la prima volta sul piccolo schermo con la presentazione di “L’altro Festival”, il noto progetto parallelo al Festival di Sanremo andato in onda su RaiPlay nel 2020. La grandiosa presenza nel programma gli permette di ottenere una trasmissione tutta sua dal nome “Una pezza di Lundini” che conduce in seconda serata su Rai2 a fianco di Emanuela Fanelli.

“Una pezza di Lundini” e la rottura di ogni regola

Il 7 settembre 2020 esce la prima puntata di “Una pezza di Lundini” un programma che rompe qualsiasi regola logica della televisione. Lo show pensato da Giovanni Benincasa vede come Valerio come presentatore impacciato e politicamente scorretto in uno studio spoglio, con soli due spettatori e pieno di momenti morti o imbarazzanti. Al suo fianco vi sono la Fanelli, che ricorda il ruolo di signorina buonasera e la nota band VazzaNikki.

Lo stile comico ricorda l’onda del “nonsense” che rompe il naturale equilibrio tra ordine e caos. Gli sketch sono spesso surreali e la partecipazione degli intervistati rende l’esperienza ancora più particolare. Molti i volti dello spettacolo che hanno partecipato come invitati delle sue gag, tra cui Cristiano Caccamo o l’attrice di Skam Ludovica Martino.