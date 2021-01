Il suo esordio risale all’8 aprile 2019, con il suo primo disco “La vita veramente”, prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo. Ma il percorso artistico di Fulminacci è caratterizzato da importanti tappe. Prime su tutte l’apertura del concerto di Gazelle al Forum di Milano a marzo 2019, e la partecipazione al concerto del Primo Maggio dello stesso anno a Roma.

Ma scopriamo di più sul cantautore.

Chi è Fulminacci

Fulminacci, nome d’arte che nasce dall’unione del suo nome all’anagrafe, Filippo Uttinacci, è nato a Roma il 12 settembre 1997. La sua visione artistica della musica si ispira al cantautorato italiano degli anni ’70, ’80, agli iconici ragazzi di Liverpool, Beatles e allo stile del tutto personale ed innovativo della giovanissima star musicale Billie Eilish.

Ha iniziato la sua carriera quasi per caso, ma il talento quando c’è, porta sorprese meravigliose.

Come da lui stesso dichiarato infatti, Fulminacci ha iniziato a scrivere le sue canzoni tra le mura della sua cameretta, senza troppe pretese e soprattutto pensare che prima o poi sarebbero state pubblicate. Prima dell’esplosione del suo successo, il cantante romano non aveva neanche firmato il contratto con la casa discografica che curava i suoi brani, la Maciste.

ll cantautore ha vinto diversi premi

Già agli esordi, Fulminacci ha colpito la critica musicale, portandosi a casa diversi premi. Si è aggiudicato il premio dedicato alla musica d’autore che prende il nome dal compianto cantautore Luigi Tenco, la Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima e il premio Giovani Mei – Exitwell come miglior giovane indipendente dell’anno. Ma non si è fermato, si è infatti anche aggiudicato il Premio PIVI, per il miglior videoclip indipendente dell’anno per il video del brano che dà il titolo al suo primo disco, “La vita veramente”.

Stile musicale

Lo stile musicale di Fulminacci è una combinazione di due epoche diverse, quella contemporanea e quella degli anni ’70 e ’80. Anni la cui arte, ancora oggi, si guarda con ammirazione e nostalgia, specialmente per quanto riguarda l’arte musicale.

Così come dal titolo del suo primo disco, i testi delle canzoni di Fulminacci parlano di storie d’amore, tradimenti e pensieri che invadono la nostra testa mentre siamo in attesa. In attesa che scatti il verde, o in attesa di qualcuno per un appuntamento al bar. Insomma, i suoi testi parlano de “La vita veramente”.

Vita privata e social

Della sua vita privata non si sa molto, così come non si sa molto della sua vita sentimentale. Fulminacci sembra essere un ragazzo molto riservato, che ama però raccontarsi attraverso la sua musica. Dal suo seguitissimo profilo Instagram si evince una forte passione per l’arte e la musica, in un mix perfetto di indie e retrowave in scatti dai toni decisamente vintage.