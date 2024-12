Pelle secca per colpa del freddo? In questo articolo vedremo insieme qualche rimedi utile da provare subito.

Pelle secca con l’arrivo del freddo

Probabilmente lo avrete notate un pò tutte, con l’abbassamento delle temperature la pelle si secca di più, la maggior parte di noi ha infatti in inverno la pelle molto più disidratata rispetto ad esempio all’estate. Screpolature e rossori sono infatti frequenti durante l’inverno, proprio a causa della troppa secchezza della pelle. Prima di andare a vedere insieme come fare per prevenire la secchezza della pelle in inverno, soffermiamoci un momento sui motivi per cui col freddo la pelle si secca:

Nei mesi invernali diminuisce il flusso di sangue alla pelle poiché il nostro corpo sceglie di distribuire il calore verso gli organi vitali. Ciò significa che c’è un minor apporto di nutrienti alla pelle;

La causa della secchezza della pelle col freddo può essere data anche da una predisposizione genetica ;

Andiamo ora a vedere i possibili rimedi contro la secchezza della pelle con il freddo.

Pelle secca con l’arrivo del freddo: ecco i rimedi

Come abbiamo appena visto, in inverno, e quindi con l’arrivo del freddo, è normale trovarsi con la pelle più secca e disidratata rispetto alle stagioni calde. Ci sono però dei rimedi per prevenire la secchezza della pelle durante questa stagione fredda, andiamo ora a vederli insieme:

Detersione: lo abbiamo visto poc’anzi, per la detersione è bene utilizzare acqua fredda o al massimo tiepida, evitare invece l’acqua calda;

a uno schiumoso; Non lavare il viso sotto la doccia;

Utilizzare creme contenenti l ‘acido ialuronico e oli a base di argan o rosa mosqueta.;

per idratare al meglio anche la pelle; Non esagerare con lo scrub, farlo quindi in maniera molto delicata;

Proteggere la pelle con guanti e sciarpe quando si esce di casa;

quando si esce di casa; Se è possibile mettere un umidificatore in casa per creare un equilibrio climatico casalingo ottimale.

Pelle secca con l’arrivo del freddo: gli errori da evitare

Per la skincare del viso in inverno ecco alcuni errori da evitare: