La filosofia di Patyka: efficacia, etica e sensorialità

Il brand francese Patyka si distingue nel panorama della cosmesi per la sua filosofia di bellezza naturale e sostenibile. I suoi valori fondamentali, efficacia, sensory e etica, si riflettono in ogni prodotto, creando un connubio perfetto tra performance e rispetto per la pelle e l’ambiente. L’efficacia è garantita dall’uso di principi attivi botanici e biotecnologici ad alta concentrazione, mentre la sensorialità si manifesta in texture vellutate e fragranze delicate, rendendo ogni routine di bellezza un momento di puro piacere.

Impegno per la sostenibilità e la biodiversità

Patyka non si limita a produrre cosmetici di alta qualità, ma si impegna anche a proteggere l’ambiente. Tutti i suoi prodotti sono realizzati in Francia e certificati biologici e vegani, garantendo un processo di produzione che rispetta rigorosamente la salute delle persone e del pianeta. Il brand promuove pratiche di coltivazione sostenibili e si impegna a procurarsi oltre il 50% dei suoi ingredienti in Francia, riducendo così l’impatto ambientale legato ai trasporti. Inoltre, ogni anno Patyka effettua una verifica delle emissioni di carbonio per identificare aree di miglioramento e attuare azioni concrete.

Soluzioni mirate per le esigenze della pelle

Le problematiche più comuni che le clienti affrontano, come rughe, perdita di tonicità e occhiaie, trovano risposta nei prodotti mirati di Patyka. Tra i più apprezzati ci sono il Siero Rimpolpante Fondamentale, arricchito con acidi ialuronici e peptidi, e il Contorno Occhi Anti-Fatica, studiato per ridurre borse e occhiaie. Patyka offre una gamma di trattamenti con biotecnologie che agiscono in sinergia per rispondere alle diverse esigenze della pelle, garantendo risultati visibili e duraturi.

Novità e innovazioni: l’INSTITUT 58

Recentemente, Patyka ha inaugurato l’INSTITUT 58, un centro di bellezza a Parigi che offre trattamenti esclusivi combinando alta tecnologia e ingredienti biologici. Questo nuovo spazio rappresenta un punto di svolta per il brand, offrendo rituali su misura per ogni tipo di pelle e garantendo un’esperienza immersiva nel mondo Patyka. Con l’obiettivo di continuare a innovare, Patyka annuncia anche il lancio di una nuova linea di prodotti che conterrà ingredienti chiave brevettati, unendo scienza e natura per il benessere della pelle.