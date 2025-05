Epilatori luce pulsata: i migliori modelli in circolazione

Avere una pelle liscia è un obiettivo di molte donne e per ottenerla sono necessari strumenti adeguati. Tra questi, gli epilatori luce pulsata sono i migliori per i benefici, i risultati che permettono di ottenere. Scopriamo quali sono i più efficaci anche per le pelli maggiormente delicate e sensibili.

Epilatori luce pulsata

Gli epilatori luce pulsata sono i migliori strumenti per rimuovere i peli in eccesso. Permettono di dire addio ai peli evitando l’uso di rasoi e cerette. Sono particolarmente efficaci al punto che negli ultimi anni sono diventati molto popolari e apprezzati. Non è un caso che siano tra i dispositivi di bellezza maggiormente usati dalle donne.

Uno dei motivi è sicuramente il fatto che sono in grado di mantenere una pelle liscia come effetto seta senza dover ricorrere a rasoi, cerette o altri trattamenti che possono essere costosi presso l’estetista o qualche centro di bellezza. Oggi poi si sono molto evoluti per cui è possibile usarli facilmente a casa.

Gli strumenti come gli epilatori luce pulsata si usano facilmente tra le mura domestiche dal momento che basta programmare e gestire i vari trattamenti di epilazione per ottenere risultati ottimali. Si adattano benissimo alla pelle e sono facili da usare anche a una guida che spiega ogni passaggio. Sono molto comodi e pratici.

Uno strumento di epilazione che consta di diversi impulsi luminosi ma anche di un sensore indicato per ogni tono di pelle. In questo modo si ha un trattamento efficace a seconda della propria pelle e tipologia. Sono dotati di testine specifiche a seconda della zona da trattare quale le ascelle, l’area bikini, ecc. proprio per non causare irritazioni o rossori.

Epilatori luce pulsata: funzionamento

Gli epilatori luce pulsata, come dice il nome, funzionano tramite la luce pulsata, appunto, questa tecnologia che colpisce la melanina del pelo grazie agli impulsi luminosi che sono ad alta intensità. Questi impulsi generano un calore che va a raggiungere il bulbo pilifero provando ad estirparlo sin dalla radice.

In questo modo si va a rallentare nel modo progressivo la ricrescita del pelo. Rispetto al laser professionale, la luce ha uno spettro molto più ampio per cui risulta maggiormente versatile e indicata anche per un uso casalingo. Alcuni dispositivi sono dotati di sensori che permettono di rilevare il tono della pelle adattandolo alla potenza adatta.

I modelli maggiormente evoluti di epilatori luce pulsata si distinguono per il riconoscimento automatico delle testine a seconda della zona da trattare. I risultati sono ottimali in quanto si nota una riduzione del pelo già dopo poche sedute con effetti che arrivano a durare fino a 18 mesi circa. Ovviamente sono dati che variano da un soggetto all’altro ma sono comunque efficaci.

Epilatori luce pulsata: dove comprare

Per l’ordine di uno strumento del genere il sito di Amazon è adatto per le tante offerte e proposte. Cliccando la foto si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui sotto la classifica con i tre migliori epilatori luce pulsata scelti tra i più indicati dalle consumatrici con una descrizione di ciascun modello.

1)J epilatore luce pulsata 600-1200NM IPL epilatore laser

Un modello di epilatore 3 in 1 di epilatore laser con ben 9 livelli di energia adatto a vari tipi di epilazione con risultati ottimali. Rimuove i peli in modo automatico e manuale. Dotato di ben 3 funzioni in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di pelle.

2)Haarlosy epilatore luce pulsata IPL

Un modello 3 in 1 con tecnologia di raffreddamento che elimina rossori e irritazioni. Adatto sia per le pelli sensibili che le aree delicate come la zona bikini o ascelle. Ha un design ergonomico, quindi facile da usare. Indicato anche per il sesso maschile. I risultati sono visibili in circa 4 settimane.

3)Philips Lumea 7000Series

Un dispositivo di epilazione che impedisce la ricrescita dei peli e li elimina facilmente. Bastano circa 15 minuti per eliminare peli dal viso, dal corpo e dalla zona bikini. Molto potente e luminoso. All’interno una serie di accessori tra cui il rifinitore a penna e altri prodotti per la depilazione.

Oltre agli epilatori luce pulsata ecco come fare a casa la ceretta araba.