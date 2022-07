Paola Barale si è recentemente raccontata a tutto tondo in un’intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera e che è stata pubblicata dal noto quotidiano nella giornata di mercoledì 29 giugno 2022, in quest’occasione ha rivelato qual è stata la “scelta consapevole” che ha compiuto nella sua vita.

Paola Barale e la sua “scelta consapevole”: ecco cosa ha rivelato

L’amatissima attrice e showgirl Paola Barale si è raccontata senza filtri in un’intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera e in quest’occasione ha rivelato un inedito dettaglio che riguarda la sua vita ed in particolare la scelta di non avere figli, che lei stessa ha definito come una “scelta consapevole”, ecco cosa ha dichiarato a tal proposito:

“Non averne è stata una scelta consapevole. Credo di invecchiare bene anche perchè, non avendone, mi sento libera di testa”.

Paola Barale sul passato a Buona Domenica e sul futuro nei reality: le sue ultime dichiarazioni

Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Paola Barale ha ripercorso le tappe del suo percorso artistico e professionale ed in particolare ha ricordato con particolare affetto l’esperienza vissuta a Buona Domenica, a tal proposito l’attrice e showgirl ha rivelato perchè ai tempi decise di lasciare il programma:

“Me ne andai perchè avevo davvero bisogno di fare altro. Quando lasciai era ancora il top”.

Su quel che sarà il suo futuro professionale e artistico in Tv, la Barale non si è sbilanciata molto nell’intervista, ma ha comunque rivelato di aver ricevuto diverse proposte per quanto riguarda la sua partecipazione a dei reality, che però ha rifiutato, ecco cosa ha dichiarato a riguardo:

“Me lo chiedono di continuo, mi offrono anche grandi cifre. Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita. Ed è importante essere tranquilli quando, per esempio, si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti”.

Paola Barale e il suo presente artistico: “Mi piace il teatro”

Dopo aver parlato di come è iniziata la sua carriera e dunque del periodo in cui era considerata la sosia di Madonna, la splendida Paola Barale ha raccontato di quello che oggi è il suo presente artistico e in particolare dell’esperienza lavorativa che sta vivendo in teatro, ecco cosa ha raccontato a tal proposito:

“Con il teatro sta andando come la televisione: sto diventando brava. Sono soddisfazioni. Mi piace il teatro, è sempre diverso e non rischio mai di rivivere le medesime situazioni”.

Oggi Paola Barale ha 55 anni e non ha alcun rimpianto, nella vita ha sempre seguito il suo istinto, che l’ha portata ad ottenere grandi successi, è una persona che ama molto se stessa e che adora in particolare questi aspetti del suo carattere:

“Il mio equilibrio. La mia determinazione, la passione e l’entusiasmo”.

Anche quella di essere single è per la Barale una “scelta consapevole”, dopo gli amori vissuti con Sperti e Degan, la showgirl vive bene anche da sola ed è in piena armonia con se stessa.