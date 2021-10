Tra le tendenze per la moda autunno inverno 2021 ritornano loro, i pantaloni cargo. Comodissimi e pratici grazie alla presenza delle ampie tasche laterali, sono anche molto versatili. Basta infatti abbinarli nel modo giusto per ottenere look più casual oppure più chic, a seconda dei gusti e delle esigenze.

Sì, abbiamo detto anche look più chic! Provare per credere.

Se siete alla ricerca di qualche idea outfit che colpisca, in questo articolo troverete alcuni consigli su come abbinare questo particolare capo secondo quelli che sono i trend più amati della stagione.

Moda autunno inverno 2021, tutti pazzi per i pantaloni cargo

Per risalire alle origini dei pantaloni cargo dobbiamo ripercorrere la linea del tempo a ritroso fino ad arrivare agli anni ’30.

In quel periodo erano un tipo di pantaloni utilizzati prevalentemente dagli operai e dai militari proprio per via della loro comodità. Le tasche ampie infatti permettevano di avere sempre sotto mano gli strumenti più utili e l’ampiezza del pantalone dava più libertà di movimento rispetto ad un pantalone normale.

Proprio per tutte queste particolari caratteristiche che li differenziano dai pantaloni classici e dai jeans, i cargo hanno inevitabilmente conquistato anche il mondo della moda.

Ma quali sono i modelli di pantaloni cargo che fanno più tendenza per l’autunno inverno 2021? E come possiamo abbinarli?

Come abbinarli secondo le tendenze

Tra i modelli di pantaloni cargo più classici ci sono quelli color verde oliva oppure quelli color sabbia, entrambe tonalità tra le più ricercate soprattutto nella mezza stagione. Uno degli abbinamenti più semplici, ma comunque d’effetto è quello con il pantalone cargo classico e una camicia bianca da portare fuori o dentro i pantaloni. Per rendere questo abbinamento ancora più casual, vi basterà aggiungere una canotta bianca a vista sotto la camicia e un paio di sneakers dello stesso colore.

Se invece si è in cerca un look più aggressive che rimandi allo stile dei militari, si possono sostituire le sneakers con un paio di anfibi con suola platform e un cardigan o un maglione attillato total black al posto della camicia.

Gli accostamenti chic

I pantaloni cargo si prestano benissimo anche per realizzare look total chic diversi dal solito. Tutto ciò che dovrete fare sarà azzeccare gli accostamenti! Nulla di complicato, ai piedi per esempio, vi basterà indossare un paio di décolleté, uno stivaletto alla caviglia con tacco oppure un tronchetto a calzino. Come capospalla invece un classico blazer in tinta unita abbinato ad un top, una camicia oppure ad una maglietta a dolcevita.

Non dimenticatevi gli accessori, che dovranno essere rigorosamente vistosi come gli orecchini pendenti o con perle e, se servono, occhiali da sole in stile anni ’70 tornati di tendenza. Il risultato sarà assicurato!

Tra i trend ci sono i pantaloni cargo in ecopelle

La vera novità per le tendenze autunno inverno 2021 comunque, sono i pantaloni cargo in pelle, ecopelle o similpelle a seconda di quale sia la vostra scelta etica. Dall’aspetto molto rock, sono perfetti abbinati a degli anfibi e una t-shirt con stampa, magari una di quelle con le date dei concerti della vostra band preferita. A completare il tutto, un blazer con fantasia tartan sui toni del rosso o del verde bottiglia, per un look autunno inverno ispirato alla moda punk.