Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 13 al 19 novembre 2023 per tutti i segni zodiacali.

L’Oroscopo settimanale dal 13 al 19 novembre 2023

Tanta fortuna in ambito sentimentale per tutti i segni d’Aria grazie all’arrivo di Venere nel segno della Bilancia. Mercurio, inoltre, entrerà in Sagittario. Quali saranno le conseguenze per i segni zodiacali? Vediamo adesso insieme le previsioni dal 13 al 19 novembre 2023 per ogni segno zodiacale.

L’Oroscopo settimanale dal 13 al 19 novembre 2023: le previsioni per ogni segno zodiacale

Vediamo insieme nel dettaglio l’oroscopo per la settimana dal 13 al 19 novembre 2023, segno per segno:

Ariete: inizia un periodo negativo soprattutto per quanto riguarda il lato sentimentale. Venere infatti è in opposizione e porterà diverse tensioni con il partner. Luna fortunata però nelle giornate di martedì e mercoledì.

inizia un periodo negativo soprattutto per quanto riguarda il lato sentimentale. Venere infatti è in opposizione e porterà diverse tensioni con il partner. Luna fortunata però nelle giornate di martedì e mercoledì. Toro : Marte è ancora in opposizione, vi sentirete infatti piuttosto stanchi. Cercate di resistere, arriveranno momenti migliori! Attenzione soprattutto alla giornata di lunedì quando avrete anche la Luna in opposizione.

: Marte è ancora in opposizione, vi sentirete infatti piuttosto stanchi. Cercate di resistere, arriveranno momenti migliori! Attenzione soprattutto alla giornata di lunedì quando avrete anche la Luna in opposizione. Gemelli : sul lavoro potreste avere qualche difficoltà per via dell’opposizione di Mercurio. Anche la Luna non sarà dalla vostra parte nelle giornate di martedì e mercoledì. Rimandate decisioni importanti a un altro momento.

: sul lavoro potreste avere qualche difficoltà per via dell’opposizione di Mercurio. Anche la Luna non sarà dalla vostra parte nelle giornate di martedì e mercoledì. Rimandate decisioni importanti a un altro momento. Cancro: Venere sfavorevole porta incomprensioni e litigi all’interno della coppia, la fortuna però è dalla vostra parte, cercate di approfittarne. Tutto bene per quanto riguarda il lavoro.

Venere sfavorevole porta incomprensioni e litigi all’interno della coppia, la fortuna però è dalla vostra parte, cercate di approfittarne. Tutto bene per quanto riguarda il lavoro. Leone: Venere e Mercurio sono dalla vostra parte, sia in amore sia sul lavoro le cose non potrebbero andare meglio! Attenzione solamente alle giornate di lunedì e domenica con la Luna in opposizione.

Venere e Mercurio sono dalla vostra parte, sia in amore sia sul lavoro le cose non potrebbero andare meglio! Attenzione solamente alle giornate di lunedì e domenica con la Luna in opposizione. Vergine: settimana tutto sommato positiva, Giove e Mercurio vi regaleranno delle soddisfazioni sul lavoro, inoltre avrete la Luna favorevole nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì.

settimana tutto sommato positiva, Giove e Mercurio vi regaleranno delle soddisfazioni sul lavoro, inoltre avrete la Luna favorevole nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì. Bilancia: in amore le cose non potrebbero andare meglio, Venere è dalla vostra parte e vi regalerà momenti indimenticabili da vivere con il partner. Per i single qualcuno busserà alla vostra porta. Tanta fortuna martedì e mercoledì.

in amore le cose non potrebbero andare meglio, Venere è dalla vostra parte e vi regalerà momenti indimenticabili da vivere con il partner. Per i single qualcuno busserà alla vostra porta. Tanta fortuna martedì e mercoledì. Scorpione: la passione sarà al centro della vostra settimana, le cose col partner procedono a gonfie vele, in tutti i sensi! Anche sul lavoro ottime notizie, un progetto sta finalmente per realizzarsi.

la passione sarà al centro della vostra settimana, le cose col partner procedono a gonfie vele, in tutti i sensi! Anche sul lavoro ottime notizie, un progetto sta finalmente per realizzarsi. Sagittario: settimana sicuramente da ricordare, Venere vi regalerà momenti magici con il partner, Mercurio invece regalerà tante opportunità. Cercate di coglierle al volo!

settimana sicuramente da ricordare, Venere vi regalerà momenti magici con il partner, Mercurio invece regalerà tante opportunità. Cercate di coglierle al volo! Capricorno: Venere nel segno della Bilancia non è positivo per voi, in arrivo problemi con il partner che potrebbero terminare con discussioni molto accese. Sul lavoro però le cose procedono molto bene grazie a Giove.

Venere nel segno della Bilancia non è positivo per voi, in arrivo problemi con il partner che potrebbero terminare con discussioni molto accese. Sul lavoro però le cose procedono molto bene grazie a Giove. Acquario: super settimana in arrivo! L’amore sarà al centro delle vostre giornate, anche i single potrebbero finalmente incontrare la persona giusta! Occhio solamente alla giornata di lunedì dove sarete molto nervosi.

super settimana in arrivo! L’amore sarà al centro delle vostre giornate, anche i single potrebbero finalmente incontrare la persona giusta! Occhio solamente alla giornata di lunedì dove sarete molto nervosi. Pesci: Mercurio sfavorevole potrebbe portare diversi problemi sul lavoro, cercate di mantenere la calma. In amore però le cose iniziano finalmente ad andare per il verso giusto. Ottime novità in vista anche per i single!

