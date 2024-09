Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 9 al 15 settembre 2024 per ogni segno zodiacale.

Nel corso di questa settimana il pianeta Mercurio lascerà il segno del Leone ed entrerà in quello della Vergine, portando con sé tante novità in particolare per tutti i segni di Terra. Venere invece entrerà in Bilancia, tanto amore per i segni di Aria. Ma vediamo adesso nel dettaglio l’oroscopo dal 9 al 15 settembre 2024 per ogni segno zodiacale.

Scopriamo insieme l’oroscopo dal 9 al 15 settembre 2024 per ogni segno zodiacale:

Ariete: se in ambito lavorativo le cose procedono a gonfie vele, lo stesso non si può dire per l’amore. Venere in opposizione, infatti, porterà diversi problemi nella coppia, litigi e discussioni saranno all’ordine del giorno.

Toro: settimana di alti e bassi, ci saranno giorni dove tutto andrà per il verso giusto, altri dove imprevisti e problemi saranno i protagonisti. Mercurio tornerà però favorevole a metà settimana, grandi novità sul lavoro.

Gemelli: settimana difficile dal punto di vista lavorativo, imprevisti e discussioni con i colleghi saranno frequenti. In amore invece notizie positive, alcuni di voi potrebbero infatti incontrare qualcuno di davvero speciale!

Cancro: grande settimana dal punto di vista lavorativo, le soddisfazioni saranno infatti tante. Alcuni di voi realizzeranno finalmente un progetto chiuso da troppo tempo nel cassetto. In amore settimana no, Venere è infatti sfavorevole.

Leone: ottima settimana in vista, nonostante Mercurio lascerà il vostro segno, le cose andranno molto bene. Sul lavoro settimana di soddisfazioni, in amore settimana all’insegna di passione e romanticismo.

Vergine: super settimana in vista. In amore le cose non potrebbero andare meglio, alcuni di voi saranno infatti pronti per il grande passo. Anche sul lavoro tutto procede a gonfie vele, soddisfazioni in arrivo.

Bilancia: settimana davvero molto positiva per quanto riguarda l’amore, soprattutto per i single. Potreste infatti incontrare una persona che vi farà battere forte il cuore. Sul lavoro settimana tranquilla.

Scorpione: novità in arrivo dal punto di vista lavorativo, alcuni di voi potrebbero infatti iniziare una nuova collaborazione. In amore settimana così così, occhio soprattutto alla gelosia.

Sagittario: settimana no, da ogni punto di vista. Vi sentirete stanchi e stressati e ciò si ripercuoterà anche sul lavoro e sulla vostra relazione sentimentale. Cercate di riposarvi ogni volta che potete.

Capricorno: questa settimana sia Marte che Venere saranno in opposizione, vi sentirete più stanchi del solito e in amore le cose non andranno benissimo. Mercurio però è con voi e porterà belle novità sul lavoro.

Acquario: super settimana in vista, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Se avete un progetto chiuso nel cassetto beh, è questo il momento giusto per provare a realizzarlo. In amore tutto bene.