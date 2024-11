Scopriamo insieme l'oroscopo della settimana dal 25 novembre al 1 dicembre 2024 per ogni segno zodiacale.

Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo della settimana dal 25 novembre al 1 dicembre 2024 per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana dal 25 novembre al 1 dicembre 2024

Questa settimana avremo il pianeta Venere nel segno zodiacale dello Scorpione che porterà tante belle novità in amore specialmente per i segni di Acqua. Ma vediamo adesso nel dettaglio l’oroscopo dal 25 novembre al 1 dicembre 2024 per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana dal 25 novembre al 1 dicembre 2024: le previsioni per ogni segno zodiacale

Vediamo insieme l’oroscopo della settimana dal 25 novembre al 1 dicembre 2024, per ogni segno zodiacale:

Ariete : settimana piuttosto complicata dal punto di vista lavorativo, imprevisti e problemi potrebbero infatti essere all’ordine del giorno. In amore settimana più tranquilla.

: settimana piuttosto complicata dal punto di vista lavorativo, imprevisti e problemi potrebbero infatti essere all’ordine del giorno. In amore settimana più tranquilla. Toro : settimana positiva da ogni punto di vista, la vita in coppia non potrebbe procedere meglio, e anche sul lavoro le soddisfazioni personali non tarderanno ad arrivare. Occhio solo a un pò di nervosismo di troppo.

settimana positiva da ogni punto di vista, la vita in coppia non potrebbe procedere meglio, e anche sul lavoro le soddisfazioni personali non tarderanno ad arrivare. Occhio solo a un pò di nervosismo di troppo. Gemelli : super settimana in vista soprattutto per chi sta cercando lavoro! La fortuna è dalla vostra parte, quindi mandate i vostri curriculum! In amore settimana tranquilla, anche se non mancheranno i litigi soprattutto a causa della gelosia.

: super settimana in vista soprattutto per chi sta cercando lavoro! La fortuna è dalla vostra parte, quindi mandate i vostri curriculum! In amore settimana tranquilla, anche se non mancheranno i litigi soprattutto a causa della gelosia. Cancro : bella settimana sentimentalmente parlando, chi è single potrebbe infatti incontrare qualcuno di molto speciale. Sul lavoro qualche intoppo ma nulla che non riuscirete a risolvere.

: bella settimana sentimentalmente parlando, chi è single potrebbe infatti incontrare qualcuno di molto speciale. Sul lavoro qualche intoppo ma nulla che non riuscirete a risolvere. Leone : settimana così così, dal punto di vista sentimentale sarà una settimana dove non mancherà la passione ma nemmeno i momenti no. Sul lavoro nulla da segnalare, cercate però di non voler strafare.

: settimana così così, dal punto di vista sentimentale sarà una settimana dove non mancherà la passione ma nemmeno i momenti no. Sul lavoro nulla da segnalare, cercate però di non voler strafare. Vergine : settimana difficile, sotto ogni punto di vista. Con il partner le cose non vanno benissimo, alcuni di voi potrebbero anche arrivare a chiudere la relazione. Sul lavoro gli imprevisti non mancheranno, cercate di affrontarli con calma.

: settimana difficile, sotto ogni punto di vista. Con il partner le cose non vanno benissimo, alcuni di voi potrebbero anche arrivare a chiudere la relazione. Sul lavoro gli imprevisti non mancheranno, cercate di affrontarli con calma. Bilancia: settimana no lavorativamente parlando, problemi e discussioni con i colleghi potrebbero essere frequenti. In amore le cose vanno un pò meglio, occhio però a non prendervela con il partner per ogni piccola cosa.

settimana no lavorativamente parlando, problemi e discussioni con i colleghi potrebbero essere frequenti. In amore le cose vanno un pò meglio, occhio però a non prendervela con il partner per ogni piccola cosa. Scorpione : che bella settimana! In amore le cose vanno a gonfie vele, chi è in coppia vedrà la propria relazione consolidarsi ancora di più, chi è single potrebbe finalmente conoscere qualcuno di speciale. Sul lavoro tutto bene.

: che bella settimana! In amore le cose vanno a gonfie vele, chi è in coppia vedrà la propria relazione consolidarsi ancora di più, chi è single potrebbe finalmente conoscere qualcuno di speciale. Sul lavoro tutto bene. Sagittario : settimana di alti e bassi, in amore ci saranno momenti magici carichi di passione alternati a litigi e discussioni. Sul lavoro occhio alla stanchezza che potrebbe farvi commettere degli errori.

: settimana di alti e bassi, in amore ci saranno momenti magici carichi di passione alternati a litigi e discussioni. Sul lavoro occhio alla stanchezza che potrebbe farvi commettere degli errori. Capricorno : buona settimana nel complesso, anche se gli imprevisti non mancheranno. Settimana da dedicare alla cura di voi stessi, sia esteriore che interiore.

: buona settimana nel complesso, anche se gli imprevisti non mancheranno. Settimana da dedicare alla cura di voi stessi, sia esteriore che interiore. Acquario : settimana positiva per quanto riguarda l’amore, chi è in coppia vivrà momenti carichi di passione e romanticismo. Qualche intoppo di troppo sul lavoro, ma nulla di preoccupante.

: settimana positiva per quanto riguarda l’amore, chi è in coppia vivrà momenti carichi di passione e romanticismo. Qualche intoppo di troppo sul lavoro, ma nulla di preoccupante. Pesci: bella settimana dal punto di vista sentimentale, chi è in coppia avrà voglia di fare un passio in avanti nella relazione. Sul lavoro tutto nella norma. Occhio alle spese.

L’oroscopo della settimana dal 25 novembre al 1 dicembre 2024: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati nella settimana dal 25 novembre al 2 dicembre 2024 sono Toro, Scorpione e Pesci. Quelli meno fortunati sono Ariete, Vergine e Sagittario.