Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo dal 12 al 18 febbraio 2024, per tutti i segni zodiacali.

L’oroscopo della settimana dal 12 al 18 febbraio 2024

Nel corso di questa settimana Marte e Venere lasceranno il segno del Capricorno per entrare in quello dell’Acquario, portando delle belle novità in particolare per tutti i segni d’Aria. Ma vediamo adesso nel dettaglio l’oroscopo dal 12 al 18 febbraio 2024, segno per segno.

L’oroscopo della settimana dal 12 al 18 febbraio 2024: le previsioni per ogni segno zodiacale

Vediamo adesso insieme le previsioni per ogni segno zodiacale dal 12 al 18 febbraio 2024:

Ariete: dopo un periodo piuttosto difficile, ecco che le cose cominciano a migliorare. Sia Marte che Venere torneranno favorevoli, regalandovi tanta energia in più e tanto romanticismo.

dopo un periodo piuttosto difficile, ecco che le cose cominciano a migliorare. Sia Marte che Venere torneranno favorevoli, regalandovi tanta energia in più e tanto romanticismo. Toro: settimana di alti e bassi, vi sentirete più stanchi del solito e sul lavoro potreste andare incontro a diversi imprevisti. Anche in amore le cose non vanno benissimo, possibili litigi con il partner. Luna fortunata però giovedì e venerdì.

settimana di alti e bassi, vi sentirete più stanchi del solito e sul lavoro potreste andare incontro a diversi imprevisti. Anche in amore le cose non vanno benissimo, possibili litigi con il partner. Luna fortunata però giovedì e venerdì. Gemelli: settimana super dal punto di vista sentimentale! Venere è dalla vostra parte, previsti tanti momenti all’insegna di passione e romanticismo da vivere con chi amate. Anche per i single possibili incontri interessanti in vista.

settimana super dal punto di vista sentimentale! Venere è dalla vostra parte, previsti tanti momenti all’insegna di passione e romanticismo da vivere con chi amate. Anche per i single possibili incontri interessanti in vista. Cancro: il periodo no sembra essere finalmente arrivato alla conclusione. Venere e Marte non saranno più in opposizione, piano piano recupererete tutte le energie e la voglia di realizzare tutti i vostri sogni.

il periodo no sembra essere finalmente arrivato alla conclusione. Venere e Marte non saranno più in opposizione, piano piano recupererete tutte le energie e la voglia di realizzare tutti i vostri sogni. Leone: settimana difficile, da ogni punto di vista. Possibili inconvenienti sul lavoro e anche dal punto di vista sentimentale, potreste andare infatti incontro a litigi e discussioni con il partner. Cercate di non prendervela anche per le piccole cose.

settimana difficile, da ogni punto di vista. Possibili inconvenienti sul lavoro e anche dal punto di vista sentimentale, potreste andare infatti incontro a litigi e discussioni con il partner. Cercate di non prendervela anche per le piccole cose. Vergine: se la settimana non inizierà nel verso giusto, vi sentirete infatti molto nervosi e stanchi, proseguirà nel migliore dei modi, da ogni punto di vista. Occhio solamente alla gelosia nel fine settimana.

se la settimana non inizierà nel verso giusto, vi sentirete infatti molto nervosi e stanchi, proseguirà nel migliore dei modi, da ogni punto di vista. Occhio solamente alla gelosia nel fine settimana. Bilancia: ottima settimana, da ogni punto di vista! Marte e Venere torneranno a favore regalandovi momenti magici da vivere con il partner e tante soddisfazioni al livello lavorativo.

ottima settimana, da ogni punto di vista! Marte e Venere torneranno a favore regalandovi momenti magici da vivere con il partner e tante soddisfazioni al livello lavorativo. Scorpione: settimana piuttosto complicata. Vi sentirete molto stanchi e senza energie per via dell’opposizione di Marte e anche dal punto di vista sentimentale le cose vanno così così. Cercate di prendervi del tempo per voi stessi.

settimana piuttosto complicata. Vi sentirete molto stanchi e senza energie per via dell’opposizione di Marte e anche dal punto di vista sentimentale le cose vanno così così. Cercate di prendervi del tempo per voi stessi. Sagittario: ottime notizie in amore, chi è in coppia vivrà una settimana davvero super, per molti potrebbe essere arrivato il momento di fare il grande passo! Anche per i single, questa è una settimana molto fortunata!

ottime notizie in amore, chi è in coppia vivrà una settimana davvero super, per molti potrebbe essere arrivato il momento di fare il grande passo! Anche per i single, questa è una settimana molto fortunata! Capricorno: Giove continua a restare dalla vostra parte, aiutandovi nelle sfide di tutti i giorni. Marte e Venere però vi volteranno le spalle, potreste infatti sentirvi più stanchi rispetto alle settimane precedenti.

Giove continua a restare dalla vostra parte, aiutandovi nelle sfide di tutti i giorni. Marte e Venere però vi volteranno le spalle, potreste infatti sentirvi più stanchi rispetto alle settimane precedenti. Acquario: che settimana! Marte e Venere entrano nel vostro segno, per chi è in coppia previsti momenti davvero unici da passare insieme, per chi è single, la persona giusta potrebbe essere molto vicina!

che settimana! Marte e Venere entrano nel vostro segno, per chi è in coppia previsti momenti davvero unici da passare insieme, per chi è single, la persona giusta potrebbe essere molto vicina! Pesci: settimana di alti e bassi, sia sul lavoro, sia in amore. Occhio soprattutto a sabato e domenica, quando avrete la Luna in opposizione e sarete più nervosi che mai.

