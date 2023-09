Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo di settembre 2023 per il segno zodiacale della Bilancia.

L’oroscopo di settembre 2023 per il segno della Bilancia: sarà un mese speciale, prendilo seriamente

Cari amici della Bilancia, il mese di settembre 2023 sarà un mese davvero speciale per voi. La prima parte del mese inizierà con Venere nel segno che avrà un impatto molto importante sul piano delle relazioni, sia su quelle d’amore ma anche nei rapporti di amicizia. Avrete tanto entusiasmo e voglia di uscire, divertirvi è la vera priorità di questa prima parte di settembre 2023. Dal 15 in poi tornerà Mercurio nel vostro segno che vi spinge invece a passare più tempo da soli, a riflettere, è arrivato davvero il momento di guardarvi dentro e capire cosa volete davvero dalla vostra vita, capire se la strada che avete intrapreso è davvero quella giusta per voi oppure no. Prendete seriamente tutto quello che viene fuori da questo viaggio interiore, ricordatevi che voi siete gli unici che potete davvero sapere cosa è meglio per voi e cosa vi rende davvero felici. Basta con i pensieri autosabotanti, è ora che troviate il coraggio di essere voi stessi. Dal 23 settembre il Sole entra nel vostro segno ed è proprio il momento perfetto per mettere in pratica tutto quello su cui avete riflettuto nei giorni precedenti. Attenzione solamente alla Luna Piena in Ariete del 29, potrebbe portare ad alcune incomprensioni in ambito lavorativo.

L’oroscopo di settembre 2023 per il segno della Bilancia: amore, lavoro e denaro

Come abbiamo appena detto, il mese di settembre 2023 sarà un mese speciale per i nati sotto al segno della Bilancia. Vediamo ora le previsioni per amore, lavoro e denaro:

Amore : il mese di settembre sarà un mese di armonia per la vostra vita sentimentale. Per chi è in coppia potreste vivere momenti all’insegna della dolcezza e del romanticismo e potrebbe anche scapparci una proposta di matrimonio o di convivenza. Per i single questo mese potreste incontrare una persona davvero speciale, con la quale stabilire una connessione davvero profonda e che vi stimoli molto sul piano mentale.

Insomma, il mese di settembre 2023 per i nati sotto al segno zodiacale della Bilancia sarà un mese molto positivo sotto diversi aspetti, ricordatevi di dedicare del tempo a voi stessi per ascoltare i vostri bisogni.