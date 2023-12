Oli labbra: come usarli per labbra morbide

Le labbra sono una parte molto sensuale e sexy del volto. A causa del freddo e delle basse temperature, possono apparire poco screpolate e secche. Per idratarle e renderle maggiormente morbide, gli oli labbra sono il prodotto di bellezza che non può mancare nella beauty routine. Vediamo i prodotti più adatti e come usarlo.

Oli labbra

Noto anche come lip oil, gli oli labbra sono dei cosmetici molto utili per avere delle labbra ben idratate e morbide. Un prodotto molto versatile poiché va a lavorare sulle labbra in modo da renderle maggiormente rimpolpanti e dare i giusti nutrienti a labbra che appaiono screpolate e secche, anche a causa delle temperature.

Un prodotto che va a curare le labbra e che è possibile usare anche come sostituto del rossetto in quanto lucida le labbra in modo brillante. Per un make up maggiormente sobrio, magari da ufficio o da giorno, è sicuramente l’ideale da usare onde evitare un trucco che sia troppo vistoso o particolarmente eccentrico.

In commercio è possibile trovare sia oli labbra di tipo trasparente, ma anche naturali, colorati e a prezzi economici che permettono di dare un tocco glam al proprio trucco e make up. Non è facile scegliere un prodotto di bellezza di questo tipo in quanto ci sono una serie di caratteristiche e di fattori da tenere in considerazione.

Oli labbra: proprietà

Al momento della scelta degli oli labbra, ci sono una serie di fattori da tenere d’occhio. Prima di tutto, gli ingredienti che devono essere naturali in modo da non arrecare danno alla sensibilità delle labbra. Poi bisogna considerare anche l’effetto e il colore che si desidera ottenere per avere un make up più sobrio e particolare.

Un prodotto di make up che coniuga la forza nutriente del balsamo labbra insieme alle caratteristiche e proprietà volumizzanti del lip gloss o lucidalabbra. Un trattamento intensivo da usare sia come base o top coat per il rossetto. Ha il compito di proteggere le labbra dal freddo e da altri agenti atmosferici.

Gli oli labbra possono anche essere particolarmente colorati in modo da rendere le labbra più colorate e quindi ravvivare o dare un effetto rimpolpante come molti sperano e desiderano. Sono a base di elementi nutrienti e dai principi attivi come può essere l’olio di jojoba o anche il miele e la vitamina E che hanno benefici per le labbra.

A seconda poi della tipologia di labbra e dei propri bisogni ed esigenze, è bene scegliere degli oli labbra che siano adatti. In caso di protezione dal freddo e per evitare che siano screpolate, meglio optare per prodotti con elementi naturali come olio di jojoba. In caso di effetto rimpolpante meglio optare per oli che siano volumizzanti.

Oli labbra: dove ordinare

Un prodotto di bellezza disponibile su Amazon con offerte e promozioni da non perdere. Cliccando sulla foto si possono visualizzare le caratteristiche di ogni prodotto. La classifica mostra i tre oli labbra maggiormente indicati e con varie proprietà scelti tra i più adatti con la descrizione di ogni cosmetico.

1)Lip Comfort Oil

Un olio labbra della marca Clarins come si intravede anche dal logo presente sul tappo del prodotto. Una formula morbida grazie agli ingredienti di qualità e indicata per un uso quotidiano. Un prodotto indicato e adatto a tutti per gli effetti che permette di ottenere e di avere.

2)Olio labbra rimpolpante 4 confezioni

Sono 4 tipi di oli per labbra con componenti a base di estratti di frutta come l’invidia di mela verde, il cocco, il limone e la bacca che rendono le labbra molto idratate. Idrata le labbra per tutto il giorno donando un effetto lucido. Una maschera indicata anche per la notte in modo da prendersi cura delle labbra.

3)Bottega Verde Baci Baci NutriOil

Un olio per labbra dalle proprietà nutrienti e brillanti. A base di elementi naturali come olio di papaya e olio di rosa canina che protegge le labbra naturalmente. Dona labbra che sono idratate, piene e molto morbide.

Oltre agli oli labbra, ecco anche cosa fare per proteggere le labbra dall’inverno.