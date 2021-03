Durante la finale di Italia’s got talent 2021, andata in onda il 24 marzo su Sky e Tv8, oltre al mago Stefano Bronzato, vincitore di questa edizione, anche Olda ha fatto il suo debutto, conquistando la curiosità del pubblico e dei giudici.

Ma di chi stiamo parlando? Olda non è una ginnasta, tanto meno una cantante o una prestigiatrice, si tratta invece di un caprone che si è mostrato subito intenzionato ad affrontare il programma “prendendolo per le corna”. Durante la puntata infatti, ha dimostrato di avere uno scopo ben preciso. Ecco quindi cosa è successo nell’ultima serata del talent e quale sembra essere la missione di questo animale.

Chi è Olda: il caprone protagonista del talent

Durante l’ultima puntata del talent abbiamo assistito ad una divertente gag con protagonisti proprio Olda e Frank Matano, uno dei giudici dello show insieme all’atleta Federica Pellegrini, Mara Maionchi e l’imprenditore volto di Masterchef, Joe Bastianich, che ha preso il posto di Claudio Bisio. Il comico e l’insolito animale si sono fatti riprendere nel backstage, mentre si preparavano per la puntata e successivamente sono comparsi in platea, seduti l’uno accanto all’altra.

I due sembravano intendersi alla grande ed è apparso chiaro fin da subito che il desiderio di Olda fosse quello di occupare proprio il posto della Maionchi.

Sempre durante lo sketch si è visto Matano salutare l’amico animale, e dargli appuntamento a fine puntata, per tornare a casa insieme. Insomma, Frank e Olda sembravano proprio avere in mente qualcosa e, che cosa, lo scopriamo grazie ad alcuni indizi lasciati proprio su Instagram.

La stramba amicizia con Frank Matano

Stando a quanto apparso sul social dedicato alla fotografia, il loro primo incontro non è avvenuto durante Italia’s got talent, ma sembrerebbe risalire a qualche giorno prima, quando Olda ha suonato alla porta di un perplesso Frank Matano, portando un messaggio. Una lettera firmata con l’impronta dello zoccolo dell’animale, in cui raccontava di un lungo viaggio e di una missione segreta. Secondo quanto scritto da Olda, Frank Matano poteva essere la persona giusta per la realizzazione del suo piano.

La lettera inoltre riportava le criptiche istruzioni per la realizzazione del progetto del caprone. Per scoprire qualcosa di più riguardo a questa nuova stramba alleanza bisognerà seguirli sui loro rispettivi profili Instagram. Sì, perché anche Olda ne possiede uno. Nella descrizione del suo primo post infatti, il caprone promette un’avventura…gigante! Un ulteriore indizio lo da anche il profilo Instagram di Italia’s got talent, che tra gli hashtag inserisce “#ad”, ovvero quello solitamente utilizzato per indicare un advertisement, quindi un annuncio pubblicitario. Che sia lo spot per un nuovo programma? Per scoprirlo, non resta che rimanere connessi.