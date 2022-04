Old Enough Netflix cast, cos'è

Su Netflix è possibile trovare un nuovo format che pare abbia avuto molto seguito in Giappone. Si tratta però di un prodotto nuovo per la piattaforma, ma non per il paese in cui ha trovato successo tanto da andare in onda da ben 30 anni.

Stiamo parlando di Old Enough! che permette agli spettatori di osservare più da vicino la cultura giapponese. Ma andiamo più nel dettaglio.

Netflix: cos’è Old Enough, il format di successo in Giappone

Il format di Old Enough! vede dei bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni a cui i genitori assegnano dei compiti che riguardano la vita di tutti i giorni da svolgere rigorosamente da soli.

Per ragioni di sicurezza il programma è stato girato perlopiù di piccoli paesini nipponici, dove si conoscono più o meno tutti e ovviamente le azioni dei piccoli sono riprese da operatori ben mimetizzati con l’ambiente circostante.

L’obiettivo di questa particolare serie comunque è duplice: insegnare ai bambini a cavarsela da soli quanto più possibile e formare i genitori che, prima o poi, dovranno permettere ai loro pargoli di crescere, non solo anagraficamente ma anche mentalmente.

Il format sulla piattaforma di streaming e il cast

Netflix avrebbe selezionato 20 puntate (con storie di una quindicina di muniti ciascuna) di questa iconica trasmissione andate in onda in Giappone tra il 2009 e il 2018. Il cast, come abbiamo già detto, è composto prevalentemente dai bambini, i veri protagonisti del programma e dai loro genitori, che insieme alle telecamere seguiranno le loro “avventure” tenendosi a distanza.

Curiosità sul programma

Old Enough! si ispira all’omonimo libro illustrato per bambini, pubblicato nel 1976 da Yoriko Tsutsui e Akiko Hayashi. Il format nei primi anni Duemila ha attirato l’interesse dell’Italia. Era infatti il 2007 quando veniva trasmesso l’episodio pilota di Mi raccomando, trasmesso nel prime time di Italia 1 e condotto da Federica Panicucci e Dario Bandiera. Come è facilmente intuibile da noi non ha ottenuto il successo sperato e il motivo, forse, si può trovare proprio nel titolo.

“Mi raccomando” infatti è l’espressione tipica con cui qui, nel Bel Paese, i genitori si rivolgono ai propri figli per metterli in guardia. Uno spirito ben diverso e ben lontano da quello originale di Old Enough! che punta ad incoraggiare i bambini e non metterli sull’attenti.