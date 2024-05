Che cos’è l‘oilplaning? A cosa serve? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Oilplaning: cos’è, a cosa serve, come funziona

Tutte noi sappiamo quanto sia importante effettuare la skincare quotidianamente per il benessere della nostra pelle, e anche per prevenire le rughe e apparire quindi più giovani. Riuscire ad avere sempre una pelle perfetta è il sogno di tutte noi, proprio per questa la tecnica del dermaplanig è così tanto diffusa e amata da noi donne. Il dermaplaning è quella tecnica che consiste, utilizzando un apposito rasoio, di eliminare le cellule morte e la peluria in eccesso, in modo da avere il viso liscio e morbido. Ecco che ora sta sempre più spopolando l’oilplaning ma, di che cosa si tratta? Diciamo che è una tecnica molto simile, ma che va in aiuto a tutte coloro che non possono effettuare il dermaplaning, ovvero coloro che hanno una pelle acneica, un pelle molto sensibile, oppure in caso di psoriasi, eczemi o tutti gli altri tipi di infiammazione cutanea. In questi casi infatti il dermaplaning è sconsigliato. Ecco quindi che c’è l’oilplaning, che consiste nell’applicare, prima di passare il rasoio, un olio, che così è in grado di formare una barriera protettiva, evitando così tagli ed escoriazioni. La lama in questo modo non entra in contatto diretto con la pelle, e per questo è possibile farlo anche per chi ha la pelle sensibile o acneica. D’altro canto questa tecnica permette comunque di idratale la pelle secca. Ovviamente bisogna comunque fare molta attenzione quando si passa il rasoio, poiché la pelle del viso è comunque molto più delicata di quella ad esempio di braccia e gambe. La lama deve infatti essere sempre passata con estrema delicatezza, e deve essere inclinata di 45 gradi, eseguendo movimenti leggeri, brevi e precisi. Evitare di passare sopra a brufoli o crosticine e, una volta terminato il tutto, è bene detergere la pelle con un cleanser delicato, applicando poi un tonico calmante. Al fine di ottenere i migliori risultati, il consiglio è quello di fare l’oilplaning ogni due o tre settimane.

Oilplaning: tutti i benefici

Come abbiamo appena visto, l’oilplaning è una tecnica molto simile al dermaplaning, ma adatta anche a chi ha la pelle sensibile, grazie all’applicazione dell’olio prima di passare l’apposito rasoio. Vediamo adesso insieme quali sono i benefici di questo trattamento:

Pelle liscia e luminosa: l’obiettivo primario dell’oilplaning è quello di rendere la pelle liscia e luminosa.

Protezione: grazie all'olio la pelle è maggiormente protetta rispetto al classico dermaplaning.

Punti neri e imperfezioni: l'oilplaning favorisce la diminuzione di punti neri e imperfezioni grazie alla eliminazione delle cellule morte.

l’oilplaning favorisce la diminuzione di punti neri e imperfezioni grazie alla eliminazione delle cellule morte. Antiage : è un trattamento utile contro l’invecchiamento della pelle perché favorisce il ricambio cellulare.

: è un trattamento utile contro l’invecchiamento della pelle perché favorisce il ricambio cellulare. Pelle più elastica: infine l’oilplaning consente di avere una pelle più elastica, oltre che più morbida.

Come abbiamo visto sono davvero tanti i benefici di questo trattamento, l’importante è prendere comunque le giuste precauzioni quando si passa il rasoio.

