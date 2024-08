Il tipo di nostalgia che si attiva ascoltando la musica della nostra adolescenza ci fa stare bene. Come mai? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Nostalgia canaglia: ascoltare la musica della nostra adolescenza fa bene

A volte capita per caso, quando magari si sta ascoltando la radio, a casa o in macchina, oppure quando si è in un bar o in un centro commerciale, ed ecco che viene trasmessa una canzone che ha accompagnato la nostra adolescenza. Quando ciò avviene nel nostro cervello viene attivata un tipo di nostalgia diversa, una nostalgia positiva che ci fa stare bene. Veniamo infatti pervasi da una sensazione di benessere, confermata tra l’altro anche dalla scienza. La nostalgia evocata dalla musica e il livello di ossigeno nel sangue è forte e può davvero migliorare la nostra salute. Ci sentiamo quindi bene quando ciò accade, siamo invasi da un benessere non solo psicologico ma anche fisico. Adesso andremo insieme a vedere quali sono tutti i benefici dell’ascoltare la musica che ha accompagnato la nostra adolescenza.

Nostalgia canaglia: i benefici dell’ascoltare la musica della nostra adolescenza

Come abbiamo appena visto, ascoltare la musica della nostra adolescenza fa bene alla nostra salute, poiché la nostalgia che viene evocata sentendo le canzoni che hanno accompagnato la nostra giovinezza ci fa molto bene. Vediamo adesso insieme quali sono i benefici dell’ascoltare la musica della nostra adolescenza:

Conforto e sollievo : ascoltare una canzone che ha accompagnato la nostra adolescenza ci trasmette una sensazione di conforto e sollievo, una nostalgia sana che ci aiuta a calmarci e, quindi, a provare una sensazione di benessere.

: ascoltare una canzone che ha accompagnato la nostra adolescenza ci trasmette una sensazione di conforto e sollievo, una nostalgia sana che ci aiuta a calmarci e, quindi, a provare una sensazione di benessere. Identità : le canzoni del passato ci portano inevitabilmente a ricordare, e questi ricordi ci rendono più consapevoli della nostra identità, della persona che siamo oggi. In pratica ci aiuta a trovare il senso di noi stessi e a comprendere più intensamente i nostri valori.

: le canzoni del passato ci portano inevitabilmente a ricordare, e questi ricordi ci rendono più consapevoli della nostra identità, della persona che siamo oggi. In pratica ci aiuta a trovare il senso di noi stessi e a comprendere più intensamente i nostri valori. Connessione: spesso la nostalgia evocata dalla musica ci rimanda a esperienze vissute con altre persone e questo porta a rafforzare i legami sociali.

spesso la nostalgia evocata dalla musica ci rimanda a esperienze vissute con altre persone e questo porta a rafforzare i legami sociali. Umore: infine il nostro umore migliora tantissimo poiché le emozioni positive scatenate dall’ascolto di canzoni del nostro passato porta a un miglioramento generale del nostro stato d’animo, grazie al rilascio neurotrasmettitori che contrastano sia lo stress che l’ansia.

Nostalgia canaglia: i Millennial e le canzoni degli anni Novanta

Coloro che più di tutti sembrano godere di un miglioramento dell’umore nell’ascoltare le canzoni del passato sono i Millennial, quindi coloro che sono stati adolescenti piò o meno negli anni Novanta. Inevitabilmente ognuno di noi alla fine si lega a determinate canzoni, spesso non dipende dal fatto se a cantarle sia o meno il nostro cantante preferito, spesso è proprio la canzone in sé, la musica, le parole, che attivano determinati meccanismi nella nostra mente. Ascoltare musica evoca quindi in tutti i noi ricordi perché si attiva la corteccia prefrontale. Tra l’altro, è proprio quando siamo adolescenti che la nostra identità si forma e per questo motivo le canzoni che ascoltiamo in quel periodo sono così importanti e rimangono impresse nella nostra mente, anche se non le ascoltiamo per anni e anni. Ma, quando ricapita…