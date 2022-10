Non Sono Una Signora sta per arrivare su Rai 2: il nuovo format interamente dedicato all’arte drag avrà Alba Parietti come conduttrice, ma ci sarà anche una particolare giuria pronta a valutare le performance dei cinque concorrenti Vip pronti a cimentarsi in questa nuova arte!

Non Sono Una Signora: i concorrenti del nuovo show

Pare che il nuovo show Rai condotto dalla favolosa Alba Parietti vedrà cinque concorrenti che, di puntata in puntata, si cimenteranno nell’arte drag: ma chi saranno? Stando ai vari rumors e alle varie dichiarazioni uscite in questi giorni, coloro che calcheranno il palco in panni artistici, saranno: Sergio Muniz, Andreas Muller, Lorenzo Amoruso, Patrizio Rispo e Rocco Siffredi.

Questi i nomi delle prime celebrities che si esibiranno in un’arte per loro assolutamente inedita, ma altrettanto interessante e stimolante!

In realtà l’identità dei vari concorrenti doveva rimanere segreta (parte del gioco doveva essere scoprire proprio quest’ultima), ma nonostante siano già circolati i nomi dei concorrenti, la curiosità è così alta che il pubblico non vede l’ora di vedere che cosa succederà.

Il format di Non Sono Una Signora e la giuria

Il nuovo programma Rai è l’adattamento italiano di MakeUp Your Mind (show olandese) e prevede la presenza di cinque concorrenti ogni puntata, sempre e rigorosamente in abiti drag. Durante la prima sfida i concorrenti dovranno solo sfilare su una canzone scelta da loro e non potranno parlare. In questo modo i giudici, aiutati da alcuni indizi della conduttrice, avranno il compito di capire chi si cela sotto quelle parrucche e quel makeup strong.

Passata la prima fase, le drag queen rimaste in gioco dovranno scontrarsi in una battaglia di lip sync, per poi fare sentire la loro voce reale pronunciando il nome del programma: la drag queen rimasta da sola sarà la vincitrice del programma e solo in quel momento svelerà la sua vera identità!

La giuria sarà composta da Sabrina Salerno, Cristina D’Avena e dall’ex nuotatore Filippo Magnini. Stando a vari rumors dovrebbe anche aggiungersi la grande personalità di Mara Maionchi: attendiamo aggiornamenti a riguardo. Infine, ma non per importanza, all’interno del cast comparirà anche Vanessa Van Cartier, drag queen professionista e vincitrice della versione olandese dello show, ma non solo. Ci sarà anche Elecktra Bionic, vincitrice di Drag Race Italia e Maruska Starr, drag queen dalle doti canore incredibili.

Quando inizia Non Sono Una Signora e dove andrà in onda?

Il nuovo format dovrebbe iniziare a novembre 2022, in particolare si pensa che la prima puntata del drag show andrà in onda il 7 novembre 2022. L’ultima puntata, invece, è prevista per il 5 dicembre 2022.

Lo show sarà visibile su Rai 2 a partire dalle ore 21:20 circa, in prima serata. Diversamente le puntate di Non Sono Una Signora saranno disponibili in streaming su RaiPlay, servizio completamente gratuito che vi consentirà di rivedere le puntate anche a distanza di tempo.

Tutto è pronto: lo show drag italiano più atteso di sempre sta per arrivare e vi coinvolgerà già dalla prima puntata, tra trucco, parrucco e tantissima voglia di divertirsi!