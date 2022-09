NDG è il nome d’arte di un giovane cantante che quest’anno ha preso parte alla classe di Amici di Maria De Filippi nella squadra di Lorella Cuccarini. Il suo nome completo, di cui NDG è l’acronimo, è Nunzio Di Girolamo.

NDG: chi è Nunzio Di Girolamo?

Il giovane cantante del 2000, ha dunque 22 anni ed è originario di Roma. La sua passione per la musica, presente da tutta la vita, sembra essergli derivata dal padre: “Io ho sempre avuto la passione per la musica e per la scrittura, anche se non le avevo sfrutta fin dall’inizio per produrre mie canzoni. Fin da piccolo mio padre mi ha fatto ascoltare moltissima musica”, ha infatti dichiarato.

Il suo primo idolo nel mondo della musica è stato Michael Jackson, salvo poi virare verso un altro genere.

Difatti, negli anni della scuola ha cominciato a scrivere alcuni testi di genere rap. Ha detto di aver iniziato “per noia” e componendo inizialmente “dissing” sulle sue professoresse. Dovendo indicare alcuni nomi che lo hanno ispirato e influenzato ha citato Gem e Sfera, ma anche gli internazionali the Weekend, Justin Bieber, Post Malone e Bad Bunny.

Al di là della musica, una delle altre figure amatissime da Nunzio Di Girolamo è Francesco Totti, cosa da cui possiamo evincere la sua squadra del cuore!

Nunzio Di Girolamo: NDG è già disco d’oro!

NDG ha all’attività già diversi singoli. Nunzio Di Girolamo ha infatti rilasciato alcune canzoni di successo: Panamera, Troppo tempo (brano per cui ha collaborato con il produttore Ayden Lau), UE, Scappiamo Via, In Fissa, Cuore Nero e Mille Volte (la sua ultima uscita che risale a giugno 2022).

Sicuramente Amici di Maria De Filippi lo aiuterà a farsi conoscere dal grande pubblico e a far decollare ancora di più la sua carriera. Ma non si può certo negare che Nunzio Di Girolamo abbia già tagliato dei traguardi importanti.

La canzone di NDG Panamera è stata rilasciata nel 2019 e conta ad oggi 30 milioni di streams su Spotify. Ma non solo: ha ottenuto già un enorme riconoscimento e cioè quello del disco d’oro. Possiamo quindi certamente dire che Nunzio Di Girolamo è un concorrente di Amici che gli altri faranno bene a tenere d’occhio, considerato che porta già con sé un nutritissimo pubblico di fan affezionati che lo hanno seguito anche in alcune esibizioni live.

Su Instagram, dove è noto come ndg.music, conta già 22mila followers (numero senza dubbio destinato a crescere con l’avvio del programma di Canale 5), cui ora dà aggiornamenti “dall’ultimo banco di Amici”, come ha lui stesso scritto nel suo ultimo post, dove sfoggia la felpa bianca dello show.

Scorrendo il suo profilo, però, non si evince molto della sua vita privata: al momento, al di là del legame con il padre di cui lui stesso ha pubblicamente parlato, non sappiamo molto altro sulle sue relazioni personali. Una domanda che le fan si pongono già è “Nunzio Di Girolamo è sentimentalmente impegnato?”… ma ad oggi la risposta non è ancora certa.