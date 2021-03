Chi sono i Napoli Mandolin Orchestra, i musicisti partenopei che promuovono la musica napoletana e lo strumento principe del mezzogiorno: il mandolino.

La Napoli Mandolin Orchestra è formata da un gruppo di musicisti partenopei che portano la musica classica napoletana in giro per il mondo.

Prodotta dalle sorelle Lucia e Angela Andolfo con la X Event & Communication e diretta da Mauro Squillante, presidente dell’Accademia Mandolinistica Napoletana, la Napoli Mandolin Orchestra si occupa di promuovere il repertorio della musica napoletana, le sonorità campane e soprattutto lo strumento principe della band: il mandolino.

Il celebre strumento a corde; spesso assunto a simbolo internazionale dell’italianità; è infatti nato proprio a Napoli nel Settecento grazie alle abili mani degli artigiani di Casa Vinaccia.

Il mandolino classico è infatti detto anche ‘napoletano’. È capace di creare una melodia armonica e calda che fa venire in mente proprio il Sud Italia e i suoi panorami. Essendo adatto ad ogni genere musicale, il mandolino è stato usato spesso nell’ambito della musica barocca, folk ma anche pop e rock. L’orchestra partenopea si occupa di promuovere e valorizzare questo singolare strumento e anche il repertorio classico della musica napoletana.

Sanremo 2021

Il 4 marzo la Napoli Mandolin Orchestra suona sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2021. Accompagna il cantautore Ermal Meta durante la terza serata del Festival della canzone italiana, la celebre serata dedicata alle cover. Il giorno della nascita del grande artista, uno dei più grandi cantautori italiani di sempre, Ermal Meta e i musicisti napoletani portano a Sanremo la loro cover del brano di Lucio Dalla, Caruso. Il celebre brano di Lucio Dalla venne scritto proprio in seguito ad un soggiorno a Sorrento. Affascinato dal panorama della penisola sorrentina e ispirato al tenore partenopeo che ivi aveva vissuto gli ultimi giorni della sua vita, Lucio Dalla con Caruso ha dato vita ad un classico della musica italiana. In onore a tutto ciò l’Orchestra e Ermal Meta hanno scelto questo iconico brano.