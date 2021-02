La canzone “Caruso”, uno dei più grandi successi di Lucio Dalla, è uscita nel 1986 ed è stata interpretata più volte da diversi artisti italiani con tonalità e stili differenti. Come ad esempio Ermal Meta al Festival di Sanremo 2021 insieme alla Napoli Mandolin Orchestra.

Qui di seguito l’analisi del testo, il significato e le frasi più eloquenti della canzone.

Lucio Dalla, Caruso: il testo

Qui dove il mare luccica,

E tira forte il vento

Su una vecchia terrazza

Davanti al golfo di Surriento

Un uomo abbraccia una ragazza,

Dopo che aveva pianto

Poi si schiarisce la voce,

E ricomincia il canto.

Te voglio bene assaje,

Ma tanto tanto bene sai

è una catena ormai,

Che scioglie il sangue dint’ ‘e ‘vvene sai.

Vide le luci in mezzo al mare,

Pensò alle notti là in America

Ma erano solo le lampare

Nella bianca scia di un’elica

Sentì il dolore nella musica,

Si alzò dal pianoforte

Ma quando vide la luna uscire da una nuvola

Gli sembrò più dolce anche la morte

Guardò negli occhi la ragazza,

Quelli occhi verdi come il mare

Poi all’improvviso uscì una lacrima,

E lui credette di affogare

Te voglio bene assaje,

Ma tanto tanto bene sai

è una catena ormai,

Che scioglie il sangue dint’ ‘e ‘vvene sai

Potenza della lirica,

Dove ogni dramma è un falso

Che con un po’ di trucco e con la mimica

Puoi diventare un altro

Ma due occhi che ti guardano

Così vicini e veri

Ti fan scordare le parole,

Confondono i pensieri

Così diventa tutto piccolo,

Anche le notti là in America

Ti volti e vedi la tua vita

Come la scia di un’elica

Ma sì, è la vita che finisce,

Ma lui non ci pensò poi tanto

Anzi si sentiva già felice,

E ricominciò il suo canto

Te voglio bene assaje,

Ma tanto tanto bene sai

è una catena ormai,

Che scioglie il sangue dint’ ‘e ‘vvene sai

Il significato del brano

“Caruso” è una vera e propria poesia in musica, dove le parole si mescolano alla melodia alla perfezione, come se fossero nate unite ed insieme. La canzone racconta della storia del tenore Ettore Caruso che, dando lezioni di canto ad una giovane ragazza, se ne innamora. Lucio Dalla sentendo questa storia, decide di raccontarla in una canzone che in realtà non si limita a narrare questi fatti. Ma ne parla con una tale dolcezza e sofferenza allo stesso tempo, associa ad ogni verso poesia e meraviglia, un senso di bellezza che affascina e coinvolge chi l’ascolta. L’amore descritto è un amore forte e resistente come “una catena ormai, che scioglie il sangue dint’ ‘e ‘vvene sai”, che fa bene al cuore e a tutto il corpo.