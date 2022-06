Elisabetta Canalis ha fatto il pieno di like sui social mostrandosi con una t-shirt con scritto “made in Italy” e una micro gonna in paillettes argentate.

Elisabetta Canalis: la micro gonna in paillettes

Elisabetta Canalis è tornata a sedurre i fan dei social durante un servizio fotografico dove ha sfoggiato una t-shirt Dolce e Gabbana e una micro gonna in paillettes argentate che lasciava ben poco spazio all’immaginazione.

Il costo della t-shirt è di ben 450 euro e l’ex velina ha deciso di portarla arrotolata sotto al seno, mettendo in mostra il suo fisico scolpito e i suoi perfetti addominali. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto i complimenti alla Canalis per la sua straordinaria bellezza e per il suo fisico mozzafiato, e non vedono l’ora di scoprire quali saranno i suoi prossimi scatti seducenti condivisi sui social.

La figlia e le preoccupazioni

Nelle ultime ore Elisabetta Canalis è balzata agli onori delle cronache dopo che ha svelato pubblicamente di non aver mandato sua figlia Skyler Eva a scuola a seguito di quanto accaduto nei giorni scorsi in Texas, dove alcuni bambini sono morti a causa di una violenta sparatoria.

“Chi vive a Los Angeles ha un’app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari ma questo, a volte, non fa che aumentare l’ansia. Dico solo che da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola. Mio marito mi ha detto: “Non puoi fare così, a settembre come facciamo?”, ha confessato la showgirl.