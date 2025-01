Moda e cinema: il potere delle donne nella creatività

Esploriamo come la moda e il cinema si intrecciano, evidenziando il ruolo delle donne in un settore dominato dagli uomini.

Un legame indissolubile tra moda e cinema

La moda e il cinema sono due mondi che si intrecciano in modo indissolubile, creando un linguaggio visivo che affascina e ispira. Ogni anno, le nomination agli Oscar ci ricordano quanto sia importante il contributo delle donne in questi settori. Quest’anno, Coralie Fargeat ha fatto notizia come l’unica donna nominata per il premio come miglior regista con il suo film The Substance. Questo riconoscimento non è solo un traguardo personale, ma rappresenta anche una vittoria per tutte le donne che lottano per ottenere visibilità e riconoscimento in un’industria storicamente dominata dagli uomini.

I costumi come forma d’arte

Un altro aspetto che merita attenzione è l’importanza dei costumi nel cinema. I costumi non sono semplicemente vestiti, ma raccontano storie, definiscono personaggi e possono persino influenzare le tendenze della moda. Il film The Substance, con protagoniste Demi Moore e Margaret Qualley, non è solo un esempio di body horror, ma anche un’opera che mette in risalto il lavoro di stilisti e designer che contribuiscono a creare un’atmosfera unica. I costumi di questo film sono stati progettati per riflettere le emozioni e le complessità dei personaggi, dimostrando che la moda può essere una forma d’arte a tutti gli effetti.

Il gender gap nella moda

Nonostante la moda sia un settore che ruota principalmente attorno alla figura femminile, le donne faticano a raggiungere posizioni di leadership. Secondo un’analisi condotta da Pwc Italia e Global Fashion Agenda, nel 2022 solo una minoranza di donne occupava ruoli di leadership, con percentuali particolarmente basse nei settori della pelle e del tessile. Questo divario retributivo è significativo, con le donne che guadagnano in media il 5,5% in meno degli uomini. Tuttavia, ci sono segnali di cambiamento: alcune recenti nomine femminili in posizioni di rilievo suggeriscono che la situazione stia lentamente migliorando.

Il Nordic style e la sua influenza

Un altro fenomeno interessante è il crescente interesse per il Nordic style, che sta conquistando il mondo della moda grazie al suo mix di praticità e funzionalità. Questo stile, caratterizzato da sovrapposizioni creative e colori vivaci, è diventato un simbolo di libertà e autenticità. Come afferma Laird Borrelli-Persson, storica della moda, il Nordic style permette alle persone di esprimere se stesse senza dover seguire rigidi canoni estetici. In un contesto in cui la moda può influenzare il nostro umore, è fondamentale che le donne si sentano rappresentate e valorizzate.