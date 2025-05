Il nuovo corso di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, icona della moda e imprenditrice di successo, ha recentemente comunicato un’importante svolta per il suo brand. Dopo un periodo di sfide e cambiamenti, l’influencer ha deciso di intraprendere un percorso di rinnovamento per la sua azienda, Fenice Srl. Questo restyling non solo segna una nuova fase per il marchio, ma comporta anche la chiusura del celebre negozio di Roma situato in via del Babuino, un punto vendita che ha rappresentato un simbolo della sua presenza nella capitale.

Strategie di rilancio e nuove direzioni

In un comunicato ufficiale, Ferragni ha spiegato che il rilancio di Fenice Srl prevede un restyling complessivo del brand, con l’obiettivo di rafforzare la sua posizione sul mercato. “Fenice Srl conferma il proprio impegno nel percorso di rilancio aziendale”, si legge nella nota. L’imprenditrice ha sottolineato l’importanza di assumere il controllo totale della società, sottoscrivendo un aumento di capitale di 6,4 milioni di euro, un passo significativo per garantire la stabilità e la crescita del marchio.

La chiusura del negozio di Roma

La decisione di chiudere il negozio di Roma è stata motivata dalla necessità di razionalizzare le attività dell’azienda. Questo punto vendita, che ha subito atti vandalici in passato, non rappresenta più una priorità strategica per il brand. “Fenice Srl ha deciso di intraprendere una razionalizzazione delle sue attività”, ha dichiarato Ferragni, evidenziando come questa scelta sia parte di un piano più ampio per semplificare la struttura aziendale e concentrarsi su aree di maggiore valore strategico.

Un futuro digitale e innovativo

Oltre alla chiusura del negozio fisico, Chiara Ferragni sta esplorando nuove modalità di vendita, sia online che offline. L’obiettivo è potenziare la presenza digitale del brand e ottimizzare le performance nei punti vendita fisici. Questo approccio innovativo riflette le tendenze attuali del mercato, dove il digitale gioca un ruolo cruciale nel raggiungere i consumatori. Con un piano strategico di distribuzione in fase di sviluppo, Ferragni si prepara a affrontare le sfide del futuro con determinazione e creatività.