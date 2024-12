La moda boho è sempre più di tendenza. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, alcune idee di abbinamenti per essere super glam e super chic questo autunno inverno 2024 2025.

Moda boho: la tendenza dell’autunno inverno 2024 2025

I vestiti boho sono indossati soprattutto durante le stagioni calde, quegli abiti svolazzanti e pieni di colore sono infatti perfetti per la primavera e per l’estate ma, in realtà, anche nelle stagioni fredde vestirsi in stile bohemien è una scelta azzeccata e anche di tendenza. Questo autunno inverno 2024 2025 infatti la moda boho è protagonista, guai infatti a non avere almeno un abito boho nel proprio armadio. Sia che vogliate un look casual, sia che ne vogliate uno più elegante, gli abiti boho fanno al caso vostro. Questa moda inoltre ci riporta indietro nel tempo, ai mitici anni Settanta, quando la maggior parte delle donne vestiva con abiti boho. Fiori, balze e rouches caratterizzano gli abiti boho che, tra l’altro, abbiamo visto anche sulle ultime passerelle, a testimonianza di quanto questa tendenza sia in forte ascesa. Ma, quali sono i capi boho su cui puntare? E soprattutto come abbinarli al meglio? Adesso andremo a vederlo insieme.

Moda boho: i capi di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, questo autunno inverno 2024 2025 è di forte tendenza la moda boho. Fiori, balze, rouches e colori saranno quindi i protagonisti di queste stagioni fredde. Ma, quali sono i capi boho su cui puntare? Vediamoli adesso insieme:

Vestiti : il capo boho must have è senza dubbio il vestito. Lungo o midi, quel che conta è che sia in pieno stile bohemien, colorato e pieno di fiori, per trasmettere gioia e allegria anche in queste stagioni fredde.

: il capo boho must have è senza dubbio il vestito. Lungo o midi, quel che conta è che sia in pieno stile bohemien, colorato e pieno di fiori, per trasmettere gioia e allegria anche in queste stagioni fredde. Maglia: via libera anche alle maglie a maniche lunghe boho, perfette anche per andare in ufficio o per un evento formale.

via libera anche alle maglie a maniche lunghe boho, perfette anche per andare in ufficio o per un evento formale. Borsa: se non vi piacciono i capo boho, potete puntare sugli accessori, come una bella borsa con frange e colori.

Moda boho: ecco i migliori abbinamenti

Dopo aver visto quelli che sono capi e accessori boho di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025, andiamo a vedere insieme alcune idee di abbinamenti da cui prendere ispirazione:

Stivali: sono la scarpa delle stagioni fredde, via libera ad esempio a un paio di cuissardes da abbinare a un abito boho lungo o midi, con un paio di collant e un cappotto lungo a completare il look.

sono la scarpa delle stagioni fredde, via libera ad esempio a un paio di cuissardes da abbinare a un abito boho lungo o midi, con un paio di collant e un cappotto lungo a completare il look. Jeans: per un look casual ecco che un paio di jeans sono ottimi da abbinare a una borsa boho e un pullover.

per un look casual ecco che un paio di jeans sono ottimi da abbinare a una borsa boho e un pullover. Pantaloni: infine un paio di pantaloni eleganti vanno benissimo con una maglia boho e un paio di stivaletti ai piedi. Look adatto anche all’ufficio. La maglia boho la si può abbinare anche a una gonna midi.

Queste sono quindi alcune idee di outfit in pieno stile bohemien. E voi, quale tra queste preferite?