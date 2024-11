Less is more, ecco che il no pants trend non è affatto passato di moda, anzi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di approfondire l’argomento.

No pants: tra minimalismo ed eccessi

E’ vero che siamo in un periodo dove il minimalismo è protagonista, la filosofia del less is more va per la maggiore ma ciò può portare anche a volte a degli eccessi. Il no pants infatti sta tornando di moda, per un look provocante e sensuale, alla faccia del freddo di stagione. Di recente alcune celeb tra cui Bella Hadid e Dua Lipa, hanno scelto i no pants: la modella per esempio è stata paparazzata con indosso un paio di scarpe basse, una giacca, una canotta e la biancheria. Sulle ultime passerelle abbiamo visto anche modelle con indosso maglioni e cappotti corti in modo da lasciare in bella vista le gambe, spesso coperte solo dalle calze. Il non indossare i pantaloni può essere una scelta provocatoria ma, un pò come in tutte le cose, è come si decide di seguire una tendenza. Il no pants infatti può rivelarsi un modo per esprimere ancora di più la propria femminilità. Prima di vedere insieme qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione, andiamo a vedere cosa acquistare per seguire il no pants trend.

No pants: cosa acquistare per seguire il trend?

Come abbiamo appena visto, il no pants trend sta prendendo sempre più piede, il non indossare i pantaloni è una tendenza sempre più seguita, non solo dalle celeb. Se volete anche voi provare a seguire questo trend, ecco cosa i capi di tendenza:

Slip in maglia a coste: per un look casual e street style sono la scelta perfetta, il consiglio è quello di puntare su colori sobri e non accesi.

per un look casual e street style sono la scelta perfetta, il consiglio è quello di puntare su colori sobri e non accesi. Micro shorts con paillettes: per un look super sexy da discoteca, ecco i micro shorts arricchiti da tante paillettes, per essere super scintillanti.

per un look super sexy da discoteca, ecco i micro shorts arricchiti da tante paillettes, per essere super scintillanti. Coulottes in lana: la scelta migliore per queste stagioni fredde, eleganti e femminili e facilmente abbinabili.

la scelta migliore per queste stagioni fredde, eleganti e femminili e facilmente abbinabili. Mini shorts: per un look street style, ecco che i mini shorts neri con cintura sono la scelta perfetta, per un look anche un pò rock.

per un look street style, ecco che i mini shorts neri con cintura sono la scelta perfetta, per un look anche un pò rock. Shorts aderenti con bottoni: infine altra scelta provocante, gli shorts aderenti con bottoni che sono anche molto eleganti.

No pants: idee di outfit

Dopo aver visto quelli che sono i capi di tendenza per seguire il no pants trend, andiamo a vedere insieme qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione: