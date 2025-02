Il nuovo look di Mingyu

Durante il primo giorno del tour mondiale “RIGHT HERE” a Giacarta, Mingyu, membro dei SEVENTEEN, ha sorpreso tutti con un audace hairstyle viola. Questo cambiamento ha catturato l’attenzione dei fan, non solo per il colore, ma anche per la sua somiglianza con Thanos, il personaggio iconico di “Squid Game 2”. Il concerto, che si è svolto il 8 e , ha visto Mingyu esibirsi con grande energia, ma è stato il suo look a rubare la scena.

Le reazioni dei fan

Subito dopo lo spettacolo, Mingyu ha deciso di andare in diretta per interagire con i suoi fan. Durante la diretta, molti hanno notato la sorprendente somiglianza tra il suo nuovo hairstyle e quello di Thanos. Mingyu, con un sorriso divertito, ha cercato di imitare il personaggio, pettinando i capelli in modo disordinato e creando un’espressione facciale che ha fatto ridere tutti. I fan non hanno potuto fare a meno di commentare la situazione, creando un momento di ilarità collettiva.

Un momento di leggerezza

Il membro dei SEVENTEEN ha condiviso che anche i suoi compagni di gruppo avevano notato la somiglianza. Durante la diretta, ha persino rapped una parte del famoso verso di Thanos, aggiungendo un tocco di umorismo alla situazione. Mingyu ha anche accennato alla possibilità di rasarsi completamente i capelli, come fatto da un altro membro del gruppo, Vernon, ma ha dichiarato di non essere ancora pronto per un cambiamento così drastico. Questo scambio di battute ha reso la diretta ancora più coinvolgente per i fan, che hanno apprezzato la sua spontaneità e il suo spirito giocoso.

Un aggiornamento su Jeonghan

Oltre al suo nuovo look, Mingyu ha colto l’occasione per rassicurare i fan riguardo a Jeonghan, un altro membro del gruppo attualmente in servizio militare. Ha rivelato di aver parlato con lui poco prima della diretta e che Jeonghan sta bene, lavorando duramente e mantenendosi in salute. Questo gesto ha dimostrato quanto Mingyu tenga ai suoi compagni e quanto sia importante per lui mantenere i fan informati e coinvolti.