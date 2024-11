Milly Carlucci parla dell'allontanamento di Angelo Madonia

Il cambiamento in Ballando con le Stelle

La recente notizia dell’allontanamento di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle ha suscitato grande interesse tra i fan del programma. La conduttrice Milly Carlucci ha voluto chiarire la situazione, sottolineando che la decisione non è stata influenzata dalla presenza di Federica Pellegrini, ma è stata presa in accordo con la Rai. Durante un’intervista a La Vita in Diretta, Carlucci ha spiegato che la situazione era diventata insostenibile e che era necessario apportare un cambiamento.

Le ragioni dietro la scelta

Secondo Milly Carlucci, il legame tra Madonia e Sonia Bruganelli ha portato a una distrazione dal suo compito principale: supportare la Pellegrini. La conduttrice ha evidenziato l’importanza di avere una unità indissolubile tra maestro e allievo, fondamentale per il successo del programma. “Il maestro deve essere presente in sala prove e difendere l’allievo davanti alla giuria”, ha affermato Carlucci, sottolineando che le questioni personali non devono interferire con la performance.

Samuel Peron al suo posto

Con l’allontanamento di Madonia, è subentrato Samuel Peron, un volto noto del programma. Carlucci ha espresso gratitudine verso Peron, che aveva deciso di ritirarsi dal ballo, ma ha accettato di tornare per supportare la Pellegrini. Questo cambiamento è stato descritto come necessario per garantire che il programma continui a funzionare senza intoppi e che i concorrenti possano esprimere il loro talento al meglio.

Un programma basato sulla fiducia

Milly Carlucci ha ribadito che Ballando con le Stelle si basa su un principio fondamentale: la fiducia tra i partecipanti e i maestri. “Le persone che hanno notorietà in altri campi devono sentirsi supportate”, ha dichiarato. La conduttrice ha voluto chiarire che la decisione di cambiare maestro è stata presa in modo ponderato e che Federica Pellegrini è stata informata solo dopo che la decisione era stata presa. Questo dimostra l’importanza di mantenere un ambiente di lavoro sereno e produttivo per tutti i partecipanti.