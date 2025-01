Un evento da non perdere

Dal 23 al , la Fiera di Milano (Rho) ospiterà Milano Home, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di home décor e design. Questa manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, si propone di esplorare le ultime tendenze nel mondo dell’abitare, presentando una vasta gamma di prodotti e idee innovative. Milano Home non è solo una fiera, ma un vero e proprio viaggio nel mondo dell’arredamento, dove l’artigianalità e la sostenibilità giocano un ruolo fondamentale.

Un viaggio tra tradizione e innovazione

Milano Home si distingue per la sua capacità di unire tradizione e innovazione. Ogni anno, artigiani e designer emergenti si riuniscono per presentare le loro creazioni, raccontando storie uniche legate ai materiali e alle tecniche utilizzate. La manifestazione è suddivisa in quattro padiglioni tematici: Elements, Vibes, Mood e Taste. Ognuno di questi spazi è dedicato a un aspetto specifico del design, dall’home décor alle fragranze, fino all’arte della tavola.

Focus sulla sostenibilità

Un tema centrale di Milano Home 2025 è la sostenibilità. Il progetto The Green Circle, curato da Raremood, esplora le innovazioni sostenibili nel design, presentando prodotti e materiali eco-friendly provenienti da tutto il mondo. Questo approccio non solo promuove un consumo più consapevole, ma incoraggia anche i visitatori a riflettere sull’importanza di un’abitazione sostenibile. Inoltre, l’area NOVEBOTTEGHE mette in luce il lavoro di artigiani italiani, celebrando il saper fare e l’autenticità dei prodotti artigianali.

Un’esperienza immersiva

Visitare Milano Home è come intraprendere un Grand Tour del design. Ogni angolo della fiera offre nuove scoperte, dalle tecniche di lavorazione del vetro di Murano alle creazioni delle grandi manifatture europee. L’area Piazza di carta è dedicata agli amanti della scrittura e della cancelleria, mentre Manifatture in Scena celebra l’arte della tavola con prodotti di alta qualità. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per entrare in contatto con le ultime novità del settore e per scoprire come il design possa migliorare la qualità della vita quotidiana.