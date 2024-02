Ecco le borse must have per l'Autunno Inverno 2024 2025.

Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le borse più cool da avere per l’Autunno Inverno 2024 2024 viste durante la Milano Fashion Week.

Milano Fashion Week: le borse must have per l’Autunno Inverno 2024 2025

La Milano Fashion Week si è appena conclusa. Sulle varie passerelle non solo ci siamo fatti un’idea di quelle che saranno le tendenze in fatto di abbigliamento per l’Autunno Inverno 2024 2025, ma anche in fatto di borse. La borsa, si sa, è l’accessorio irrinunciabile per noi donne e, al giorno d’oggi, non è più solo un oggetto per contenere tutte le cose che ci servono durante la giornata, ma è un vero e proprio elemento distintivo di ogni nostro outfit. Dalle clutch ai bauletti, passando per le borse maxi e quelle a mezzaluna, sono davvero tanti i modelli visti sulle passerelle. Vediamo adesso insieme quali sono le borse più cool da avere per l’Autunno Inverno 2024 2025.

Le borse più cool avere per l’Autunno Inverno 2024 2025 sono quelle viste alla Milano Fashion Week

Come abbiamo appena visto, sulle varie passerelle della Milano Fashion Week ci siamo fatte un’idea di quelle che saranno le borse di tendenza per l’Autunno Inverno 2024 2025. E’ vero, siamo ancora a febbraio, mancano davvero tanti mesi al prossimo autunno ma la verità è che non è mai troppo presto per sapere cosa andrà di moda più avanti, inoltre non è nemmeno mai troppo presto per acquistare con largo anticipo tutto ciò che sarà di tendenza prossimamente. Ma vediamo adesso insieme quali sono le borse più cool da avere per l’Autunno Inverno 2024 2024, viste durante la Milano Fashion Week:

Borse a mezzaluna: Gucci ci ha mostrato dei modelli di borsa a mezzaluna insoliti e geometrici, sia in colore bordeaux sia in un giallo acceso. Una borsa elegante e perfetta per ogni momento della giornata.

Sono quindi tante le borse di tendenza per l’Autunno Inverno 2024 2025 che abbiamo visto durante la Milano Fashion Week. Per quanto riguarda i colori, oltre ai classici nero, bianco e marrone, ampio spazio al giallo, al rosso, al bordeaux e al verde oliva.

