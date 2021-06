Addio a tutti i peli superflui con i 6 metodi di depilazione più conosciuti e diffusi.

Depilazione metodi: rasoio e crema

I due metodi più utilizzati in ambiente casalingo per la depilazione fai da te sono sicuramente il rasoio – elettrico o manuale – e la crema depilatoria.

I vantaggi di questi due tipi di depilazione sono sicuramente la velocità, il fatto che non ci si debba recare in un centro estetitico e soprattutto che non ci sarà la ricrescita dei peli tra una depilazione e l’altra.

Per quanto riguarda il rasoio, è bene ricordare che si tratta sempre di una lama e, come tale, taglia anche la pelle se usato in maniera scorretta. Per un buona depilazione è sempre bene usare una mousse apposita, in modo da evitare eventuali irritazioni.

Proprio per questo è sconsigliato radere i peli su pelle secca e asciutta.

Per quanto riguarda invece la crema depilatoria, è veramente molto semplice da usare. Seguendo le istruzioni sulla confezione, basterà applicarne uno strato sulle zone che si vogliono depilare, lasciar agire il prodotto e successivamente sciacquare con abbondante acqua tiepida (mai bollente!).

Lo svantaggio principale di questi due metodi è la poca durata della depilazione. Con il rasoio, i peli iniziano a comparire già dal giorno successivo alla rasatura, mentre con la crema, la durata è leggermente superiore.

Depilazione metodi: epilatore elettrico e ceretta

L’epilatore elettrico è tanto amato quanto odiato. Si tratta di uno strumento dotato di moltissime piccole pinze che strappano i peli uno alla volta. Per chi è molto sensibile al dolore, usare l’epilatore elettrico può essere un’esperienza poco piacevole. C’è chi invece non ne può fare a meno e lo trova lo strumento ideale per la depilazione.

C’è poi il classico metodo per la depilazione: la ceretta. Di tipologie di ceretta ne esistono moltissime, sia da fare in centri estetici che a casa.

Entrambe queste metodologie strappano il pelo dalla radice, permettendo una ricrescita molto più lenta rispetto alla depilazione con rasoio e crema. D’altro canto, il fattore da tenere in considerazione è il dolore, che è molto personale.

Depilazione metodi: laser e luce pulsata

Infine, esistono due modi differenti foto-epilazione: il laser e la luce pulsata. Entrambi agiscono sulla melanina presente nel pelo, distruggendo il bulbo pilifero. Ciò che differenzia le due tecnologie è proprio il tipo di luce emessa. Quando si parla di laser e luce pulsata si usa la formula epilazione definitiva. In realtà, è vero che dopo un ciclo completo di sedute i peli sono notevolmente ridotti, ma ogni anno è necessario fare dei richiami per mantenere i risultati.

Per quanto riguarda la luce pulsata, è possibile sia fare il trattamento in un centro apposito, che comprare l’apparecchiatura per procedere con l’epilazione a casa. Il laser, invece, va necessariamente eseguito in luogo specifico con personale formato.

La luce pulsata agisce al meglio su persone con carnagione chiara e peluria scura ed è meno precisa del laser. Quest’ultimo invece, è molto più preciso e proprio per questo crea una sensazione di fastidio leggermente maggiore.

Sono entrambi metodi perfetti per chi vuole dire addio a rasoio, cerette e avere tutto l’anno una pelle liscia.

