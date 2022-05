Michelle Hunziker, da sempre al centro dell’interesse della cronaca rosa, sta facendo parecchio discutere per l’addio improvviso al secondo marito Tomaso Trussardi. Nelle ultime ore, tra l’altro, è tornato in auge un vecchio video in cui la conduttrice svizzera ammetteva di aver “perso mio marito“.

Michelle Hunziker: la confessione inaspettata

Nella vita di Michelle Hunziker ci sono stati due grandi amori: Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi. Nel corso del matrimonio con il cantante è nata Aurora, mentre dal legame con l’imprenditore sono nate Sole e Celeste. Una famiglia allargata che, fino allo scorso gennaio, sembrava andare d’amore e d’accordo. Quando la conduttrice svizzera ha annunciato la separazione da Tomaso sono tutti rimasti senza parole e il chiacchiericcio è nato in un lampo.

Ultimamente, la Hunziker sembra molto vicina all’ex gieffino Giovanni Angiolini, ma è un altro dettaglio che, nelle ultime ore, sta facendo discutere.

Michelle aveva già “perso” il marito

Stiamo parlando di un vecchio video in cui Michelle ammetteva di aver già “perso” il marito Tomaso. La Hunziker aveva presentato al consorte il cantante Max Pezzali e i due si erano trovati subito in grande sintonia. Ad accomunarli era la grande passione per le moto.

La conduttrice svizzera, riprendendo in video i due, aveva esclamato: “Ragazzi volevo dirvi che ho perso mio marito perché ho introdotto il tema moto con Max Pezzali e mio marito. È finita… Non esistiamo più…“.

Un vecchio video e nulla in più

Anche se i fan più accaniti vedono nel vecchio video una previsione della rottura tra Michelle e Tomaso, sembra un po’ assurdo affermare che sia davvero così. All’epoca del filmato, la Hunziker stava semplicemente scherzando e la crisi con Trussardi era ancora lontana anni luce.