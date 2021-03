Attore e sportivo italo-irlandese, si è fatto conoscere dai telespettatori italiani nel 2003, durante la sua partecipazione ad Amici, la famosa scuola di talenti in onda su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi. Scopriamo di più sulla carriera di Michael Schermi e qualche curiosità che lo riguarda.

Chi è Michael Schermi

Michael Schermi nasce il 17 novembre del 1984 a Roma, ed è del segno dello Scorpione. Nasce nella capitale, ma l’attore ha anche origini irlandesi, da parte dei genitori. Non si hanno comunque molte notizie sulla sua infanzia e sulle scuole frequentate. Si sa però che quella per la recitazione non è la sua unica passione.

Schermi infatti, è anche un grande sportivo. Per la precisione è un atleta di canoa-kayak, disciplina sportiva che lo ha visto per ben cinque volte campione d’Italia.

Da Maria De Filippi al cinema

Il debutto in televisione, per Michael Schermi, avviene nel 2003. In quell’anno il ragazzo figura tra i banchi della scuola di Amici, il talent show condotto dalla Regina di Canale 5 per eccellenza, Maria De Filippi.

Subito dopo inizia il suo percorso a teatro a cui affianca successivamente numerose esperienze al cinema e in televisione. Come prima esperienza nel mondo del cinema, lo vediamo accanto ad attori del calibro di Nicolas Vaporidis, il compianto Giorgio Faletti e a Cristiana Capotondi, in “Notte prima degli esami”, film del 2006 diretto da Fausto Brizzi. Sempre insieme a Cristiana Capotondi, l’anno dopo lo vediamo prendere parte al film “Scrivilo sui muri”. Nel cast anche Primo Reggiani e Ludovico Fremont. Nel 2019 invece, recita con Alessandro Borghi per “Il primo re”, film diretto da Matteo Rovere, che si aggiudica il David di Donatello come miglior autore della fotografia 2020.

La carriera nelle serie tv

Dopo un primo debutto ad Amici, Michael Schermi inizia a recitare ufficialmente per la televisione nel 2008, con la serie tv “Medicina generale”. Ma degna di nota è la sua partecipazione alla serie tv di successo “I Medici”, che annovera altri attori di grande successo come Alessandro Preziosi, la bellissima Alessandra Mastronardi e il celebre attore statunitense Dustin Hoffman, e dove Schermi interpreta Ricciardo, un cittadino fedele all’importante famiglia fiorentina.

Michael Schermi appare anche nella prima puntata de “Le indagini di Lolita Lobosco”, serie tv ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi, che vede come protagonista Luisa Ranieri, attrice e moglie di Luca Zingaretti, famoso a sua volta per il ruolo da protagonista ne “Il Commissario Montalbano”, tratto dai racconti di Andrea Camilleri, di cui la creatura della Genisi è considerata la controparte femminile.

Curiosità

Non solo recitazione intesa nel senso classico del termine. L’attore infatti, ha partecipato anche da diversi videoclip musicali. Degne di nota sono le sue comparse per “Istrice”, dei Subsonica, “Indimenticabile”, del cantautore romano Antonello Venditti e “Parole in circolo”, di Marco Mengoni.