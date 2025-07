Cosa accadrà alla famiglia Middleton con Kate come regina?

Il futuro della famiglia Middleton è sempre più al centro dell’attenzione, soprattutto adesso che Kate Middleton si appresta a diventare la Regina Consorte d’Inghilterra. I genitori di Kate, Carole e Michael, hanno già avuto modo di conoscere il mondo della nobiltà, frequentando principi e duchesse, ma rimangono pur sempre i signori Middleton. Ma cosa cambierà per loro con l’ascesa di Kate al trono? Scopriamolo insieme.

Le sfide della titolazione per i Middleton

È fondamentale chiarire che, sebbene Kate diventi regina, ciò non significa automaticamente che i suoi genitori riceveranno titoli nobiliari. Infatti, i Middleton non appartengono alla famiglia reale per diritto di nascita. La maggior parte dei titoli minori, come quelli di conte o duca, sono tramandati di generazione in generazione, seguendo tradizioni secolari. Tuttavia, non si può escludere la possibilità di nuove titolazioni, come accaduto per il principe Harry, che è diventato Duca di Sussex al momento del suo matrimonio con Meghan Markle. Questo titolo, concesso nel 1801, era stato perso nel 1843, fino a quando non è stato ripristinato da Queen Elizabeth II nel 2018.

Ma quanti titoli simili potrebbero essere disponibili per i Middleton? Ad esempio, il titolo di “Duca di Cumberland” è un’opzione. Tuttavia, conferire un titolo ai Middleton sarebbe un evento senza precedenti, dato che i membri della famiglia reale di solito hanno già titoli al loro arrivo. Ci si chiede: i Middleton potrebbero essere un’eccezione a questa regola?

La creazione di nuovi titoli: un’ipotesi intrigante

Un’altra possibilità è che venga creato un titolo completamente nuovo per i Middleton. Già nel 2013, si era speculato che Michael Middleton potesse diventare Conte di Bucklebury, in riferimento al villaggio in cui la famiglia vive. Quest’idea si basava sul fatto che l’unico non titolato che ha ricevuto un’earldom negli ultimi mille anni era il padre della moglie di Edoardo IV, il quale ricevette un titolo simile. Ma quanto è probabile che ciò accada oggi?

Recentemente, alcune fonti hanno suggerito che l’assegnazione di titoli ai Middleton potrebbe diventare più plausibile una volta che William assumerà il ruolo di re. Tuttavia, è importante sottolineare che, anche in questo caso, Kate non garantirebbe automaticamente un titolo per i suoi familiari. Le dinamiche della nobiltà sono complesse e affascinanti, non trovi?

Le dame di compagnia e le possibilità per Carole Middleton

Un aspetto che merita attenzione è quello delle dame di compagnia della regina Camilla. Attualmente, Camilla ha sei dame, alcune delle quali hanno iniziato il loro servizio senza titoli, ma sono state successivamente onorate con riconoscimenti. Un esempio è Sarah Troughton, che ha ricevuto l’Ordine Reale Vittoriano nel 2025. Allora, ci si interroga: potrebbe Carole Middleton essere onorata allo stesso modo, guadagnandosi il titolo di Dame Middleton? Anche questo rimane nel campo delle speculazioni, ma è interessante riflettere sulle possibilità.

In conclusione, il futuro della famiglia Middleton è avvolto in un alone di incertezze e potenzialità. Mentre aspettiamo di vedere come si evolverà la situazione, una cosa è certa: i cambiamenti in arrivo porteranno sicuramente nuovi sviluppi e storie intriganti da seguire. E tu, quale sviluppo ti aspetti di più nella storia dei Middleton?