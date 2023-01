La showgirl Melissa Satta e l’asso del tennis Matteo Berrettini sono stati pizzicati insieme durante una cena a Milano.

Melissa Satta e Berrettini insieme a cena

Secondo i rumor in circolazione potrebbe esserci del tenero tra Melissa Satta e Matteo Berrettini, che sono stati paparazzati insieme durante una cena a Milano e, secondo i rumor in circolazione, si sarebbero baciati.

Nei giorni scorsi si era vociferato che la showgirl avesse una liaison in corso con il presidente dell’Inter Steven Zhang, ma sulla questione non sono emerse conferme. La showgirl è reduce dalla separazione dall’ex marito (e padre di suo figlio Maddox) Kevin Prince Boateng, e a seguire ha vissuto una relazione con l’imprenditore Mattia Rivetti (con cui sembra si sia separata ad un passo dalla convivenza).

Per quanto riguarda Berrettini invece sembra che negli ultimi mesi abbia avuto una liaison con la showgirl Paola Di Benedetto, ma che essa sarebbe naufragata in un batter di ciglia.

Al momento i due non hanno confermato né smentito le voci in circolazione in merito alla loro presunta liaison e in tanti sono curiosi di saperne di più.

Melissa Satta non ha nascosto di aver sofferto molto per la fine del suo matrimonio e, a seguire, per la sua relazione con Mattia Rivetti (durata quasi due anni). In tanti si chiedono se tra lei e l’asso del tennis le cose siano destinate a durare, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.