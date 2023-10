Meghan Markle è frustrata perché il marito Harry vorrebbe tornare alla sua vecchia vita? Ci sono voci che vedrebbero i Sussex ad un passo dal divorzio. Tante indiscrezioni e tanti rumors che, per il momento, non sono stati confermati o smentiti.

Meghan Markle frustrata perchè Harry vorrebbe indietro la sua vecchia vita?

A settembre Meghan Markle e il principe Harry sono apparsi sereni, sorridenti ed innamorati ad una serata benefica in California. Un’apparizione che nessuno si aspettava, insieme a diverse star di Hollywood. Questa uscita pubblica sembrava voler smentire le voci secondo cui i Sussex sarebbero ad un passo dal divorzio, ma ora sono arrivate nuove indiscrezioni su una presunta crisi, fornite dal settimanale britannico Ok!. Una persona che sarebbe molto vicina alla coppia, avrebbe rivelato al tabloid che Harry sarebbe sempre più scontento della sua nuova vita americana e che si starebbe facendo sempre più spazio in lui il desiderio disperato di tornare nel Regno Unito, alla sua vecchia vita. “Il principe rivuole i suoi amici del college, e vuole una casa a Londra. Meghan invece pretende che lui si lasci alle spalle quel capitolo della sua vita” sarebbe l’indiscrezione che continua a circolare. Questa teoria è stata confermata ad Ok! anche dal giornalista Mark Boardman. “Londra è il luogo in cui ci sono i veri amici di Harry. Tutti quelli che i Sussex conoscono a Hollywood non sono suoi amici” ha dichiarato. Una situazione davvero complicata da gestire, che renderebbe Meghan sempre più frustrata e scontenta per via di questo desiderio del marito.

Meghan Markle infelice: Harry vuole tornare a Londra?

Per recarsi spesso a Londra e rivedere i suoi vecchi amici, Harry dovrebbe trascorrere molto tempo lontano dalla California e di conseguenza dalla moglie Meghan e dai loro due figli, Archie, di 4 anni, e Lilibet Diana, di 2 anni. Questo ipotetico scenario manderebbe Meghan su tutte le furie, come ha rivelato il giornalista, che ha sottolineato che la duchessa si sente molto frustrata per il fatto che il marito rivoglia così tanto indietro la sua vecchia vita. “Meghan ama Harry, ma vuole far emergere il lato migliore di lui. Vuole che il principe sia al suo fianco per supportarla, che si prenda cura dei bambini, che rimetta in carreggiata la sua vita” ha aggiunto il giornalista. Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni, ma è anche vero che in fondo Harry non ha ottenuto ciò che sperava in America. Dopo continui attacchi alla royal family, la sua popolarità negli Stati Uniti è scesa notevolmente, tanto da toccare i minimi storici. Un effetto boomerang che probabilmente il duca non si aspettava e che potrebbe aver scatenato ancora più nostalgia di casa. Meghan non riesce ad accettare i rimpianti del marito e sarebbe davvero molto arrabbiata per questo suo desiderio di tornare al passato, anche perché lei in California si sente perfettamente a casa.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: