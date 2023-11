Megan Fox, nel suo libro di poesie, ha dedicato dei versi alla figlia mai nata. Una poesia molto toccante, che ricorda un momento molto difficile che ha dovuto superare l’attrice nel 2022.

Megan Fox, le parole per la figlia mai nata: “Ho dovuto dirle addio”

Il 7 novembre è uscito negli Stati Uniti il libro di poesie di Megan Fox, dal titolo Pretty Boys Are Poisonous. Tra i tanti versi, l’attrice ha voluto ricordare anche la figlia mai nata, che ha perso a dieci settimane di gravidanza nel 2022. “Forse se tu non avessi, forse se io non avessi” ha scritto l’attrice, esternando tutti i dubbi e le ipotesi che tormentano ogni donna che si trova a vivere un’esperienza così drammatica. “Voglio tenerti la mano, sentire la tua risata, ma ora devo dirti addio” ha aggiunto la donna, che ha parlato del grande desiderio di poter stringere la figlia, che ha immaginato tra le sue braccia. “Pagherò qualsiasi prezzo, dimmi per favore qual è il riscatto per la sua anima?” ha scritto. La notizia della gravidanza interrotta era stata annunciata dal compagno dell’attrice. Nel maggio 2022 Machine Gun Kelly, eseguendo Twin Flame ai Billboard Music Awards, si era rivolto alla sua compagna. “Questa è per il nostro bambino mai nato” aveva dichiarato.

Il libro di poesie di Megan Fox

Il libro è nato sulla base di varie esperienze, come ha confidato Megan Fox a People. “Alcune parti sono letterali, altre allegoriche. Alcune poesie contengono elementi tipo fiaba dei Grimm, e altre hanno lo stesso scopo dei meme nella cultura online. Tutto questo è qualcosa con cui le donne possono identificarsi” ha spiegato l’attrice. I bei ragazzi sono velenosi non è un titolo scelto a caso. “Custodisco i loro segreti, il mio corpo soffre perché conosce il peso dei loro peccati” ha spiegato la donna. Al suo fianco c’è sempre Machine Gun Kelly, a cui si è riavvicinata dopo un momento di crisi. Prima di lui, Megan Fox era legata a Brian Austin Green, suo marito dal 2010 al 2022 e padre dei suoi tre figli: Noah Shannon, di 11 anni, Bodhi Ranson, di 9 anni, e Journey River, di 7 anni. Dopo un momento di difficoltà dovuto alla separazione, tra i due i rapporti sono diventati molto più sereni, come confermato da Green e dalla nuova compagna Sharna Burgess nel podcast Whine Down With Jana Kramer. “Megan è parte della nostra vita, saremo sempre legati per via dei bambini. Siamo una grande famiglia” ha dichiarato la Burgess, che ha spiegato di aver trovato una connessione con l’ex moglie del suo compagno proprio per via di alcune cose che condividono. Il libro di poesie dell’attrice è appena uscito ma sembra già destinato al successo. La donna ha voluto scrivere di se stessa e delle sue esperienze per parlare alle donne.



