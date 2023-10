Perché tutti parlano dell’aborto di Clizia Incorvaia? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

La modella, influencer e fashion blogger Clizia Incorvaia ha postato sul suo profilo ufficiale di Instagram alcune foto che la ritraggono con l’attuale compagno, il conduttore televisivo Paolo Ciavarro, per augurargli buon compleanno. Oltre alle foto, l’ex gieffina ha scritto un lungo post dove ha rivelato di aver avuto un aborto. Queste le parole di Clizia: “siamo andati contro tutto e tutti, sopportando distanza, pregiudizi e tempo… affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà come la mia separazione e l’aborto, ma non abbiamo mai perso la fede e nulla ci ha reso più deboli, forse ci avrà fatto vacillare un attimo è vero, ma oggi siamo più uniti e innamorati di prima. Ti amo mio grande amore, per sempre tua, Clizia.”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, sposi nel 2024

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti nel 2020, quando entrambi sono entrati nella casa del Grande Fratello. All’interno della casa più spiata d’Italia, i due si sono innamorati, sfidando pregiudizi e differenza di età, lei all’epoca aveva 39 anni lui 28. Clizia inoltre aveva da poco concluso il matrimonio con Francesco Sarcina, il cantante del gruppo musicale Le Vibrazioni, dal quale ha avuto una figlia, Nina. Una volta uscita dalla casa del GF, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno continuato la loro relazione e, nel 2021, hanno annunciato di aspettare un bambino. Ci sono stati attimi di paura poiché, quando era all’ottavo mese di gravidanza, Clizia ha contratto il Covid, dalla quale però è guarita senza conseguenze per il bimbo, che è nato a febbraio del 2022 e il cui nome è Gabriele. Nel 2024 Clizia e Paolo si sposeranno, è stato proprio il volto di Forum a dare la notizia: “sono d’accordo che spesso sposarsi sia giusto. Quando? Nel 2024. È la prima volta che do una data. Adesso lo dico, sarà l’anno prossimo.” Clizia Incorvaia intanto su Instagram aveva postato un video dove chiedeva al piccolo Gabriele se voleva fare il paggetto. Il piccolo ha risposto di sì, mentre l’influencer si è rivolta al suo futuro sposo dicendo: “manca l’anello con la proposta”. Nel corso di una intervista a “Gente” dello scorso mese di agosto, Clizia Incorvaia aveva dichiarato che Paolo Ciavarro le aveva già chiesto di sposarlo ma che lei aveva detto di no: “un pò di tempo fa mi ha detto: ‘se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi.’ Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti, mia nonna Maria che vive in Sicilia, gli amici più cari. Alcuni giorni fa, in vacanza, ha iniziato a parlare dell’anello, per sondare i miei gusti. Il matrimonio accadrà. Sogno nozze semplici, senza orpelli, piene di verità, come il nostro amore.”

