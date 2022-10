Massimiliano Giusti, conosciuto al grande pubblico semplicemente come Max Giusti, è un volto molto noto della televisione italiana: comico, attore, imitatore, cabarettista, conduttore televisivo, ha raccolto numerose importanti esperienze nel mondo dello spettacolo.

Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui e sulla sua incredibile carriera.

Max Giusti: chi è l’attore e conduttore?

Max Giusti è nato a Roma il 28 luglio 1968 sotto il segno del Leone e attualmente ha 54 anni. Nato da padre di origini marchigiane e madre di origini sarde, Max Gisuti è però nato e cresciuto a Roma, in particolare nel quartiere Portuense, a Casetta Mattei.

La sua carriera professionale inizia da molto giovane; esordisce infatti sul piccolo schermo nel 1991 su Rai 2 con Stasera mi butto e Ricomincio da due (insieme alla grande e indimenticabile Raffaealla Carrà).

Queste sono le sue due prime apparizioni in televisione, quelle che sanciscono ufficialmente il suo debutto e anticipano una carriera ricca di grandi esperienze.

Due anni dopo, infatti, partecipa a Mi raccomando insieme al cantante Massimo Ranieri, seguito dal format Mio capitano del 1996 e Seven show del 1998-1999. Tra i programmi che gli conferiscono molta popolarità è bene citare Stracult, format del 2001, a cui Giusti prende parte accanto a Max Tortora ed Eva Henger.

Istrionico e carismatico, Max Giusti ha dimostrato di essere anche un grande imitatore e lo ha fatto a Quelli che il calcio, La grande notte del lunedì sera e Cocktail d’Amore, condotto da Amanda Lear e in cui si è esibito imitando Cristiano Malgioglio.

La recitazione è la sua altra grande passione: Max Giusti appare infatti come attore in diverse fiction, come il caso di Raccontami di Riccardo Donna, dove interpreta il ruolo del maresciallo Mollica. Recita anche in Distretto di polizia 7 nel 2007, fiction diretta da Alessandro Capone e di cui prenderà parte anche per la realizzazione dell’ottava stagione. Nell’autunno del 2008 Giusti ritorna sul set di Raccontami, alla sua seconda stagione.

Conduttore di Affari tuoi su Rai 1 a partire dal 2008, Max Giusti ha anche preso il posto, nel 2010, di Fabrizio Frizzi alla conduzione de Soliti ignoti – Identità nascoste. Lo stesso anno è protagonista proprio insieme a Frizzi del varietà Attenti a quei due – La sifda.

Tra le sue esperienze più recenti si ricorda anche la sua partecipazione a Pechino Express nel 2020, insieme a Marco Mazzocchi. I due sono arrivati fino alla semifinale, per poi essere eliminati. Lo stesso anno Max Giusti conduce su Rai 2 la nuova stagione di Boss in incognito, ottenendo numerosi ascolti.

È invece del 2021 la sua partecipazione alla seconda edizione de Il cantante mascherato e si classifica terzo. Dal 1 settembre 2022, invece, conduce Guess My Age – Indovina l’età, programma in onda su TV8 e precedentemente condotto da Enrico Papi, ora alla guida di Scherzi a parte.

La carriera in teatro e al cinema di Max Giusti

Oltre a essere un grande personaggio televisivo Max Giusti è anche autore e attore di numerose opere teatrali. Ad esempio, ha recitato in Cessate il fuoco nel 1994, seguito poi da 30 anni, Come un pesce fuor d’acqua e Il grande sfracello. Ha anche avuto la grande opportunità di lavorare con Dario Fo ed Enrico Montesano in Rassegna Mostrocomico. Sono però tanti altri i progetti teatrali cui prende ufficialmente parte.

Al cinema esordisce nel 2000 con la commedia E desso sesso di Carlo Vanzina, preceduti in realtà da Ladri si nasce di Pier Francesco Pingitore e del sequel Ladri si diventa, entrambi mandati in onda su Canale 5. Tra gli altri titoli cinematografici si ricordano Heaven, Le barzellette, La fiamma sul ghiaccio, Nero bifamiliare. Infine, ma non per importanza, nel 2010 presta la sua voce a un personaggi oanimato, Gru, il protagonista di Cattivissimo me.

Il 12 ottobre 2022 debutta al teatro Sistina con Il marchese del Grillo.

La vita privata di Max Giusti

Max giusti il 4 luglio 2009 si è sposato con Benedetta Bellini, dalla quale ha avuto due figli, Matteo (2010) e Caterina (2012). L’attore ha però avuto anche una relazione con Selvaggia Lucarelli, con la quale ha recitato in diverse occasioni, tutte legate al teatro.

Ha vissuto un momento di difficile gestione quando, durante le riprese di Boom!, game show andato in onda sul canale NOVE fino al 2019, è stato colpito da una paralisi che gli ha bloccato metà volto a causa di un’infiammazione del nervo facciale. Nonostante la paresi iniziale, però, Max Giusti si era comunque recato agli studi convinto che sarebbe riuscito a lavorare, ma la situazione era diventata ingestibile, tanto da costringerlo a interrompere le registrazioni e a recarsi quindi in ospedale. Fortunatamente l’infezione è stata curata e tutto è tornato alla normalità.